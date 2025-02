«Ho il Parkinson» Daniel Barenboim e l’amara verità 

Daniel Barenboim è affetto dal morbo di Parkinson. Il celebre direttore d'orchestra, berlinese di adozione e da anni icona della capitale tedesca, ha deciso di rendere ufficialmente nota la malattia che da tempo ha rallentato la sua prodigiosa attività concertistica. Risale infatti al gennaio 2023 l’annuncio di voler lasciare la direzione della Staatsoper di Berlino, di cui era direttore dal 1992, proprio a causa di un disturbo neurologico grave. E sulle sue effettive condizioni, il maestro ha preso di nuovo la parola: «So che molte persone si sono preoccupate per la mia salute. Sono stato molto toccato dal supporto che ho ricevuto negli ultimi anni. Vorrei annunciare ufficialmente che soffro del morbo di Parkinson. Per il futuro adempierò a più doveri professionali possibili. Quando non sarà possibile dirigere, dipenderà dal fatto che la mia salute non lo consenta. Ho navigato in questa mia nuova realtà e il mio obiettivo è ricevere le migliori cure disponibili», ha concluso. «Ringrazio tutti per la gentilezza e gli auguri».

