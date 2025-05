«Ho fatto la guerra, ho visto la morte: ora sono soldato di Dio» 

Panama, Kuwait, Afghanistan, Iraq. Girava il mondo da soldato, prestando servizio come Ranger dell’esercito americano, oggi viaggia per parlare di leadership e testimoniare la sua fede cristiana. Ma quella di Jeffrey Dean Struecker, noto Jeff, anni 56, non è la storia di una conversione. «La mia fede ha sempre influenzato tutto ciò che sono: mi ha reso il padre che sono oggi, l’amico che sono oggi e anche il soldato che sono stato». Un binario unico, che Jeff racconterà in Sardegna nel corso di tre incontri promossi dall’associazione “Ministeri biblici in missione”: il primo domani alle 19 a Monserrato, alla Casa della cultura, cui seguiranno Porto Torres il 31 maggio e Carloforte il 2 giugno. Con particolare focus sull’esperienza in Somalia che ha segnato la sua vita.

La battaglia

È il 3 ottobre 1993, Struecker è a Mogadiscio durante la battaglia che passerà alla storia per essere stata quella col maggior numero di vittime americane dai tempi del Vietnam. Guida il convoglio di tre Humvees che ha prestato soccorso al soldato di prima classe Todd Blackburn, per cui riceverà la medaglia al valore. «Sappiamo che in battaglia si può morire, ma è impossibile capire cosa si prova fino a che non devi fare i conti con la morte di un tuo compagno. Ho fatto tante battaglie, ma niente può avvicinarsi a quello che è successo laggiù», ricorda Jeff. «È difficile spiegare cosa si prova a chi non è mai stato in battaglia, ma sento un senso di responsabilità proprio perché i miei compagni sono morti».

La storia è diventata un bestseller cinematografico, “Black Hawk Down”, diretto da Ridley Scott. Struecker è interpretato da Brian Van Holt. «Inizialmente ero contrario al film, perché la nostra era un’operazione speciale e ogni aspetto doveva essere segreto, ma quando è diventata parte di un libro che ha fatto il giro del mondo ho sperato che almeno fosse accurato. Ed è molto realistico». Dal 2000, il ruolo con cui ha continuato a partecipare alle operazioni militari è quello di cappellano. «La guerra ha sfidato la mia fede in molti modi, perché ho visto il male a un livello a cui pensavo non sarei mai stato esposto nella mia vita, ma allo stesso tempo l’ha rafforzata, e quando altri erano totalmente spaventati, io ero in pace».

La sua vita in cinque libri

Ma come si concilia una vita da soldato con quella di un fervente credente, anche alla luce degli inviti alla pace del nuovo Papa (americano) Leone XIV? «Non è mai stata una sfida. Arriverà un giorno in cui non ci saranno più guerre né morti, ma sfortunatamente non viviamo ancora in quel mondo. Nel nostro ci sono persone malvagie, e se attaccano qualcuno che amiamo l’unico modo per proteggerlo è combattere». Il congedo arriva nel 2011, ed è allora che comincia a raccontare la sua vita, scrivendo cinque libri. «Le persone avevano molte domande, ho capito che non potevo rispondere a tutti ma potevo scrivere».

L’anno scorso è stato a Roma, mentre lo sbarco nell’Isola sarà la sua prima volta. «Torno in Italia per dire grazie al governo italiano e ai suoi soldati che hanno servito accanto a noi in Afghanistan. Ho avuto il privilegio di combattere al fianco degli Alpini e sono rimasto impressionato». Si parlerà di fede, della sua vita, e di come trovare la forza dentro di sé. «Un buon leader è chi ha un’influenza positiva sugli altri. Ai miei studenti dico sempre che il leader che probabilmente ha avuto il maggiore impatto su di noi non è una guida politica o religiosa, ma nostra madre. In Sardegna spero di incoraggiare tante persone che affrontano un brutto periodo».

