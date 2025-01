«Ho fatto errori, ma per il bene della città» 

«Errori? Ne ho commesso certamente molti, e anche qualche abuso. Ma sempre per il bene della città, per offrire un servizio e per valorizzare Buoncammino. Ora devo solo prendere atto che la storia del Luchia, aperto il primo maggio del 2017, è finita per sempre». Claudio Ara, 59 anni, 47 di questi passati nella ristorazione e dietro i fornelli come cuoco iniziando a tredici lavando piatti, si prende una giornata per provare ad assorbire la delusione e il dolore per la chiusura, per sempre, del chiosco aperto quasi otto anni fa. Poi dice la sua. Venerdì all’alba gli agenti della Polizia Locale hanno fatto scattare il sequestro della struttura, ultimo atto di una battaglia giudiziaria che ha visto soccombere la società che aveva ottenuto la concessione del suolo pubblico e lo stesso Claudio Ara, che gestiva il chiosco.

Sapeva che il giorno della chiusura sarebbe arrivato: cosa ha provato?

«Purtroppo quanto successo venerdì mattina era atteso. Tra sospensioni, ricorsi accolti e respinti abbiamo guadagnato sei mesi e concluso l’anno. Anche se in cuor mio speravo in un colpo di scena, e che improvvisamente si potesse aprire una via d’uscita. Fa male. Ma non tanto per me: ma per la città, per i clienti e per i turisti».

Come è iniziata la storia del Luchia?

«Ho sempre visto in Buoncammino un posto meraviglioso, straordinario. Così mi sono informato sulla possibile gestione del chiosco, chiuso da diverso tempo. Ci sono parcheggi, è difficile disturbare qualcuno, c’è un panorama meraviglioso: insomma mi sono adoperato, a mio modo, per valorizzare una parte della città stupenda».

Cosa pensa di aver fatto?

«Ho messo a disposizione la mia esperienza nella gestione di ristoranti, riqualificato un’area fornendo un servizio dalle sei del mattino alle due di notte e dando dei posti di lavoro».

La chiusura di chi è colpa? Lei ha responsabilità, pensa di aver commesso errori?

«Certo, ho fatto molti sbagli. Subito dopo il Covid ho invaso la piazza con sedie e tavolini, senza seguire le regole una volta ritornate in vigore. Mi piaceva l’idea di fare delle grigliate, investendo dei soldi, pur sapendo che era un abuso. Davo un servizio con la musica, e anche in questo caso non lo avrei potuto fare perché non c’è un regolamento chiaro. E ho commesso altri errori. L’ho fatto però sempre per la città, per dare un servizio e per garantire dei posti di lavoro».

Ha però creato disturbo alla quiete pubblica?

«E quando? Il Luchia non ha mai ricevuto un esposto. Penso che le regole debbano essere diverse a seconda dalle zone: chi possiamo disturbare a Buoncammino? E poi chiedo: ho fatto male a far usare i servizi igienici del chiosco, destinati al personale, ai clienti e ai turisti visto che qui non c’è alcun wc pubblico?».

Ha provato a dialogare con l’amministrazione?

«Pur non essendo il concessionario, e dunque non avendo mai avuto debiti per l’occupazione del suolo pubblico, ho cercato di parlare con gli uffici del Comune. Ma ero sempre quello che faceva degli abusi».

Cosa farà adesso?

«Mi prendo un mese di riposo. Ho già dei progetti e delle offerte: ma lavorerò solo con il privato. Mi porterò dietro i miei più stretti collaboratori. E ringrazio di cuore i clienti: sono stati straordinari nel sostenermi sempre, anche adesso».

