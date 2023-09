«Ho fame, ho fame portatemi in cella» 

«Ho fame, ho fame, ho fame. Portatemi a Uta, portatemi a Uta: datemi qualcosa. Fate il vostro lavoro». Sono le urla di un giovane, in un video che sta facendo il giro dei social, davanti all’ingresso della stazione dei carabinieri di Pirri. Nella notte tra venerdì e ieri il ragazzo si è presentato ai militari chiedendo di essere arrestato e di essere portato in carcere. «Ho fame», ha ribadito più volte.

Come poi accertato, i carabinieri non lo hanno accompagnato nel penitenziario di Uta perché non c’erano gli estremi. Si tratta di un giovane di Pirri al centro di una serie di querele con la ex compagna. Una vicenda delicata che sta probabilmente creando notevoli difficoltà al ragazzo protagonista della disperata incursione davanti alla stazione dei carabinieri di Pirri. Qualcuno, da uno dei palazzi della zona, ha immortalato la scena che in poco tempo ha fatto il giro dei social. (m. v.)

