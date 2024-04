«Ho denunciato un paziente che mi ha aggredito» 

«La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata quando un paziente è arrivato al punto di mettermi le mani addosso dandomi una vigorosa spinta: l’ho denunciato anche perché occorreva dare un segnale, ma in realtà queste tensioni si trascinavano da settimane». Dopo un mese trascorso in malattia per stress post traumatico, ha ripreso ieri il lavoro in ambulatorio in un clima più disteso Michela Atzori, la dottoressa che giorni fa a Cortoghiana aveva affisso un cartello sulla serranda del suo studio dal contenuto sconcertante: «L’ambulatorio resterà chiuso – vi si poteva leggere – per le dimissioni del medico sostituto causate dai ripetuti gesti di maleducazione e aggressività subiti».

La tensione

Non sono state, queste ultime, settimane facili per Cortoghiana: né per le due dottoresse né per la comunità che in larga misura si è stretta attorno alle professioniste. La titolare dell’ambulatorio è Michela Atzori, 50 anni, di Iglesias. Il 2023 è stato terrificante per tutta la classe dei medici di famiglia, per carenza di camici bianchi, in tanti (lei compresa) hanno accettato di incrementare notevolmente il numero di assistititi: «Sono passata da 1000 a 1500 pazienti». E questo ha contribuito a generare un clima di crescenti incomprensioni. «Andavano avanti mesi - racconta il medico - e certo non ha contribuito il grande carico di lavoro accumulato: qualcuno ha frainteso e ritenuto che fosse responsabilità nostra». Fra i motivi che avrebbero ingenerato i dissidi, il sistema di prenotazione delle visite e le ore di apertura dell’ambulatorio oppure quelle dedicate alle visite a casa: «Certo, ufficialmente l'ambulatorio apre due ore e mezza al giorno – argomenta Michela Atzori – ma dalle 8 alle 10 faccio le visite a domicilio, poi trascino l’orario in ambulatorio sino alle 12.30 e certe volte non si finisce prima delle 20 con altre visite domiciliare: ci sono giorni in cui alle 11 ho già 60 messaggi di pazienti ai quali rispondere». Ad esacerbare il clima di ostilità sarebbe stato anche il sistema di prenotazione online: «La app “Il mio dottore” non è obbligatoria infatti molti non la usano, ma io ricevo regolarmente richieste tramite gli sms anche nei giorni di festa e difatti li ho ricevuti pure a Pasqua, e le telefonate - ma se al terzo squillo non rispondo vuol dire che sto visitando – e poi con le e-email».

L’aggressione

Il culmine dei dissidi ai primi di marzo: «Un paziente non solo ha alzato i toni, ma mi ha pure dato una spinta vigorosa, ho dovuto chiamare i carabinieri e denunciare». Subito dopo il medico si è posta in malattia per un mese, ma nel frattempo ha cercato (e non sarebbe stato facile) un sostituto. La scelta è caduta su una trentenne dottoressa di Cagliari che ha preso servizio attorno al 20 marzo: «Ha finito per subire lo stesso trattamento sino a quando non si è dimessa». Così, si arriva a tre giorni prima di Pasqua, quando sulla serranda chiusa dello studio medico sotto i portici di piazza Venezia è apparso il famigerato cartello: «Ambulatorio chiuso per atti maleducati e aggressivi».

La riapertura

Quando ieri alle 10 la serranda è stata risollevata, a dare una mano d’aiuto alla dottoressa Atzori c’era anche il marito: «Una presenza rassicurante>, rimarca. Ma indubbiamente il clima appariva più sereno. E un contributo alla distensione potrebbe darlo oggi, a partire dalle 16 nell’ex circoscrizione di Cortoghiana, l’incontro che il sindaco Pietro Morittu ha organizzato fra il medico e la comunità di Cortoghiana: «Sono certa che sarà proficuo per ripianare le controversie».

