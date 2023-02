«Ho denunciato mio figlio per il suo bene» 

Dal Comando di Iglesias è partita una pattuglia del Nucleo radiomobile, che in breve tempo ha raggiunto la casa a Gonnesa. «Quando sono arrivati i carabinieri è rimasto spiazzato – racconta la donna – nonostante i tanti avvertimenti non credeva che sarei passata ai fatti, che avrei avuto la forza di rivolgermi alle forze dell’ordine per costringerlo a ritornare sulla retta via».

Il fermo del ragazzo è avvenuto nei giorni scorsi, dopo che la donna (di cui il giornale non rivela il nome a tutela del minore) si era rivolta ai carabinieri. Aveva chiesto ai militari di perquisire la camera del figlio, dove sono state rinvenute oltre cento dosi di marijuana. «Non è stata una decisione facile, ma in quel momento ho capito che era l’unico modo per agire da educatrice nei confronti di mio figlio». La decisione di comporre il 112 e contattare i militari è maturata dopo un po’ di tempo. I continui dialoghi tra la donna e il ragazzo non avevo sortito alcun effetto. «Ero preoccupata a causa del forte odore che proveniva dalla camera di mio figlio – ha raccontato – ho sospettato che all’interno poteva aver nascosto della droga. In quel momento ha prevalso l’istinto di salvarlo: mi sono fatta coraggio e ho chiesto aiuto ai carabinieri».

«Bisogna avere il coraggio di reagire». La sofferenza è tanta ma la “mamma coraggio” di Gonnesa, che ha denunciato il figlio sedicenne quando ha scoperto che nascondeva droga nella sua stanza, sa di avere fatto la scelta giusta: «L’unica possibile per evitare che un domani mio figlio possa trovarsi invischiato in situazioni ben più gravi».

La denuncia

Il fermo del ragazzo è avvenuto nei giorni scorsi, dopo che la donna (di cui il giornale non rivela il nome a tutela del minore) si era rivolta ai carabinieri. Aveva chiesto ai militari di perquisire la camera del figlio, dove sono state rinvenute oltre cento dosi di marijuana. «Non è stata una decisione facile, ma in quel momento ho capito che era l’unico modo per agire da educatrice nei confronti di mio figlio». La decisione di comporre il 112 e contattare i militari è maturata dopo un po’ di tempo. I continui dialoghi tra la donna e il ragazzo non avevo sortito alcun effetto. «Ero preoccupata a causa del forte odore che proveniva dalla camera di mio figlio – ha raccontato – ho sospettato che all’interno poteva aver nascosto della droga. In quel momento ha prevalso l’istinto di salvarlo: mi sono fatta coraggio e ho chiesto aiuto ai carabinieri».

La perquisizione

Dal Comando di Iglesias è partita una pattuglia del Nucleo radiomobile, che in breve tempo ha raggiunto la casa a Gonnesa. «Quando sono arrivati i carabinieri è rimasto spiazzato – racconta la donna – nonostante i tanti avvertimenti non credeva che sarei passata ai fatti, che avrei avuto la forza di rivolgermi alle forze dell’ordine per costringerlo a ritornare sulla retta via».

Durante la perquisizione i militari hanno recuperato la marijuana già suddivisa in oltre cento dosi, confermando i sospetti della donna che in cuor suo sperava sino all’ultimo di sbagliarsi. «Già in passato ho avvertito mio figlio diverse volte ma, nonostante le mie continue raccomandazioni, forse non mi ha mai ascoltata. Perciò alla fine ho dovuto agire – continua e ripetere – certo è stata una scelta severa, forse qualcuno non la condividerà ma è stata fatta solo per il bene di mio figlio».

Le accuse

Il ragazzo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giudice che si sta occupando del caso l’ha affidato alla madre, in attesa del provvedimento di convalida del fermo, in programma per oggi nel Tribunale dei minori di Cagliari. «Stare in silenzio, con le mani in mano, può soltanto portare a situazione future peggiori», aggiunge la donna: «Ho dovuto scegliere il male minore. Una scelta difficilissima, fatta con il cuore a pezzi, ma è ciò che credo di poter consigliare a tutti quei genitori che, come me, si trovano a vivere questo difficile momento. Sì, davanti a un pericolo bisogna avere il coraggio di reagire». La donna una volta presa la decisione non ha avuto dubbi. «Rifarei tutto – sottolinea – non mi pento di aver agito in questo modo, perché sono fermamente convinta che chi sbaglia debba poi pagarne le conseguenze. Vorrei che un giorno mio figlio la pensasse come me. Ora è normale che lui sia risentito nei miei confronti. L’avevo messo in conto. Probabilmente si sente tradito ma con il tempo capirà che l’ho fatto soltanto per il suo bene. Sono certa che capirà questa mia coraggiosa decisione».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata