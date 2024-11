«Ho dedicato la vita a mio figlio disabile Come farà senza di me? 

Giuseppe Locci apre il suo cuore mentre depone un mazzo di piccoli fiori gialli nella tomba della amata moglie scomparsa da poco. «Ormai ho ottantuno anni e faccio sempre più fatica ad occuparmi di Marco, mio figlio disabile. Mi aiuta l’altra figlia, Laura, ma non è giusto che lei rinunci alla sua vita per noi. Purtroppo non trovo aiuti concreti nelle istituzioni». Non è una resa, ma un modo discreto e rispettoso per raccontare una storia di sofferenza e soprattutto di amore.

In ospedale

Marco è nato il 28 dicembre 1982. «Ricordo che quella mattina in Clinica a Cagliari – spiega il padre – c’era un grande viavai di donne che dovevano partorire. Era una mattina luminosa, una mattina d’inverno che sembrava primavera, ricordo la nostra felicità».

A quarantatré anni di distanza tutto è ancora vivo nella memoria, adesso è rimasto lui a occuparsi di Marco perché in quella indelebile mattina di sole, quando Marco veniva al mondo, qualcosa non è andato come doveva.

«Asfissia neonatale hanno scritto nei referti medici», prosegue Giuseppe Locci, «e poi hanno riempito verbali con mille parole che avrei voluto non imparare mai. Vuol dire che era quello il nostro destino», dice guardando fisso la foto della moglie sorridente dalla lapide quasi a cercare risposte impossibili.

La famiglia

«Sono credente – dice ancora Giuseppe Locci – anche se non frequento la chiesa, però a Dio non chiedo nulla, è sbagliato pregare per chiedere qualcosa, lui sa, conosce le mie preoccupazioni e io mi affido a lui fiducioso. Non penso solo a Marco ma anche a mia figlia Laura, la vedo stanca e se molla lei è un dramma, come potrei fare? dopo la morte di mia moglie è lei il mio unico aiuto, ha dedicato la vita a suo fratello. Ha quarantaquattro anni, è una ragazza fenomenale e si merita una vita diversa».

La malattia di un figlio trasforma il passato di una famiglia in un sogno lontano, il presente in una paura profonda e il futuro, per un genitore anziano, è un pensiero che tiene svegli la notte, soprattutto quando è difficile chiedere aiuto e le soluzioni risultano complesse.

Il gigante

È grande Marco, sembra un gigante accanto al padre e giganteschi sono i suoi bisogni e le sue necessità che fagocitano tempo e bisogni di chi lo assiste riducendone la vita a nient’altro oltre la sua cura. Nel mentre i giorni si susseguono sempre identici con abitudini e orari che non possono essere mutati.

«Di mattina – prosegue il padre con occhi pieni di amore – lo porto a vedere il mare, lo rende sereno, di pomeriggio un giretto in paese. Sto sempre con lui a parte qualche veloce commissione, in cimitero dalla mamma no, non l’ho mai portato. Lui si è reso conto che non c’è più, Laura ed io lo abbiamo capito dai suoi comportamenti che sente la nostalgia. In questi giorni è nervoso e la cerca, anche se non lo sa dire».

Il coraggio

Le giornate di Marco, Giuseppe e Laura, le difficoltà, le paure e la solitudine sono uguali a quelle di tante famiglie che vivono la stessa condizione. É identico il coraggio per restare a galla, l’ impressione che il sole non sorga mai e la sensazione che la vita passi chissà dove ma sicuramente lontanissimo da loro.

Poi l’ultimo pensiero di Giuseppe mentre lascia il cimitero di Assemini: «Prego che Marco al momento giusto trovi un istituto adatto a lui che lo accolga con amore, a Dio non chiedo però, non c’è bisogno. Lui dovrebbe sapere. Di noi. Del nostro amore per Marco».

