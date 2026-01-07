«Ho deciso di abitare qui, la comunità mi ha accolta» 

Da un anno vive con Ruju, un cucciolo trovato sulla strada che porta a Cannigione in uno dei suoi traslochi da quando ha deciso di abitare in Gallura. In quell’angolo del nord est della Sardegna che le ha abitato il cuore sin da piccola: la separazione era mancanza di ossigeno e le passeggiate sino alla cima del Monte Ruju un calmante naturale. Classe 1994, Mercedes Nardone, romana, da tre anni ha lasciato la capitale, dove viveva con la famiglia, per curare il mal di Sardegna e ritrovare il “suo posto nel mondo”. «Da quando sono nata, sono venuta in vacanza a Golfo Aranci con i miei nonni, qui ho fatto il mio battesimo del mare, qui lasciavo il cuore ogni volta che partivo, e ogni volta di più sentivo che il tempo trascorso lontano dall’Isola era un’apnea in attesa del ritorno», racconta Mercedes.

La scelta

Architetta, laureata nella storica sede Valle Giulia de La Sapienza di Roma ma iscritta all’Ordine degli architetti di Sassari, Mercedes Nardone matura la scelta di trasferirsi in Gallura dopo l’incontro, folgorante e del tutto casuale, con l’architetto che ha contribuito a dare forma alla Costa Smeralda. «L’anno magico è stato il 2018 quando mi sono imbattuta nello studio di Jean Claude Lesuisse (scomparso un mese fa, ndr) a Poltu Quatu: ho trascorso l’intera estate nel suo ufficio a studiare e a provare a disegnare le sue strutture organiche», continua l’architetta che ha portato avanti l’esperienza mentre finiva gli studi universitari. «Per due anni ho fatto la pendolare tra Roma e Golfo Aranci, la mia prima casa, e nel frattempo ho maturato la decisione di traslocare definitivamente».

Carriera e vita

Combattuta tra il richiamo a uno stile di vita che le restituiva la sua piena identità e l’ambizione dei suoi coetanei orientati verso i grandi studi di architettura europei, Mercedes sente di «aver fatto la scelta giusta anche se anticonvenzionale: ho imparato a vivere qui anche d’inverno a dispetto di chi sostiene che sia difficile, ho trovato un forte senso di comunità e un’accoglienza che non mi ha mai fatto sentire sola». Oltre alla sua strada professionale, sulle orme dell’architettura organica appresa dal suo maestro che le ha insegnato la sintesi tra forma e paesaggio e il valore degli artigiani locali: l’insegnamento è nel nome del suo studio “Architettura immersa”, «nella natura, nel fondo del mare e nelle cose che faccio» e che vive, oggi a Porto Cervo e, dalla prossima primavera, a Porto Pollo.

RIPRODUZIONE RISERVATA