«Ho dato il massimo, il Latte Dolce riuscirà a salvarsi» 

Sassari. Una storia decennale interrotta da un blackout inaspettato. Sei sconfitte di fila, un esonero e l’annuncio di Michele Fini al suo posto come nuovo tecnico del Latte Dolce.

Gabriele Setti, come sta?

«Adesso bene, grazie. Amareggiato, ma sereno per aver dato il massimo. Il rammarico più grande è non aver potuto portare a termine un progetto nato da zero quest’estate e che mi ha visto impegnato sempre, su tutti i fronti».

Riepiloghiamo la sua stagione.

«Una partenza con tante difficoltà, soprattutto dal punto di vista organizzativo, ci ha permesso di amalgamare un gruppo rinnovato e giovanissimo. Purtroppo nel momento migliore, le vittorie sulle prime, per fattori fisici ed episodi di natura psicologica nei ragazzi sono subentrate ansia e insicurezza».

Quali le sue responsabilità?

«In alcune occasioni ho preferito lasciar loro la possibilità di esprimersi liberamente in campo e fuori. Questa scelta ha pagato fino alla terza di ritorno. Evidentemente avrei dovuto cambiare strategia».

Quali quelle dei calciatori?

«Loro sono andati ben oltre le aspettative sotto tutti i punti di vista. Tuttavia, nel momento in cui bisognava assumersi delle responsabilità ben precise, qualcuno è rimasto nella sua zona confort».

Cosa porta a casa da questi mesi?

«La consapevolezza di aver lavorato con grande impegno, onestà e umiltà. Qualche rapporto umano che rimarrà: ringrazio lo staff tecnico e Footurelab. La crescita nelle letture tecnico-tattiche e delle dinamiche che determinano il risultato sportivo e il finale di una stagione».

Quale sarà il suo futuro?

«Sono abbastanza sicuro di voler continuare ad allenare tra i grandi, non fosse altro per i tanti attestati di stima ricevuti dagli addetti ai lavori. Errori e certezze consolidate mi fanno presagire che con impegno e serietà possa ancora migliorare e proseguire il mio percorso».

Il Latte Dolce riuscirà a salvarsi?

«Sono sicuro che ci riuscirà con largo anticipo perché ha tutte le qualità per poterlo fare».

