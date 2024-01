«Così ho conquistato la Russia con la mia fisarmonica». Rossano Puddu, 77 anni, di Capoterra, ha suonato per la tv di Mosca e ha tenuto concerti sino al 2019. «Prima il Covid, ora la guerra, non è il momento giusto, ma conto di tornare con la mia musica». Puddu ha trecento titoli registrati alla Siae e ha cominciato a suonare da bambino, dopo aver visto la banda di un circo sfilare per le strade di Capoterra.

a pagina 26