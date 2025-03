«Ho chiamato il 112 e hanno salvato mio marito» 

Quando ha visto il marito, quasi centenario, finire in un canale nelle campagne di Muravera, non ci ha pensato due volte, nonostante fosse buio pesto. Lei, Eva Spina, originaria di Muravera, ha subito lanciato l’allarme. «Ho chiamato i carabinieri, al 112. Sono stati loro a riportarlo in superficie dal canale dove era scivolato senza riuscire a risalire mentre cercavamo di ritrovare la via di casa». E mentre lanciava l’allarme alla centrale operativa dell’Arma, la nonnina incoraggiava il congiunto, parlandogli e invitandolo a stare in piedi in quel canale dove scorreva anche un filo d’acqua.

Militari commossi

Eva Spina l’ha salvato così: grande la commozione all’arrivo dei militari che da qualche ora erano sulle tracce dell’anziana coppia, uscita di casa nel pomeriggio alla ricerca di asparagi nelle campagne del paese. All’arrivo dei militari, è stato un sospiro di sollievo. Lei e lui hanno ringraziato. La disavventura ha avuto un lieto fine, con la coppia tornata a casa nella stessa notte, dopo una visita di routine all’ospedale San Marcellino di Muravera dove sono arrivati in ambulanza. Marito e moglie, quasi 182 anni in due, ottima salute, stanno bene. Presto torneranno a Castel San Niccolò (Arezzo).

Lui, Poerio Benederi, 96 anni, arzillo e lucido, nato e residente proprio a Castel San Niccolò, paesino di 2700 abitati; lei, la moglie, 86 anni, Eva di Muravera. Si sono conosciuti in Sardegna, proprio nel Sarrabus dove lui era arrivato per lavoro nel carcere di Castiadas. Nel paese delle arance la coppia torna spesso, sono ancora innamorati del Sarrabus, della sua gente, delle campagne. Così lunedì sera i due coniugi, verso le 15, hanno lasciato a piedi la loro abitazione e si sono diretti nelle campagne, inoltrandosi nella zona di San Giovanni. Lo fanno spesso, alla scoperta della natura, questa volta alla ricerca di asparagi. Poi si è fatto buio.

L’uomo è scivolato in un canale, c’era anche acqua, poca per fortuna. È riuscito a rimanere in piedi: lei ha dato l’allarme. Così sono scattati i soccorsi con la mobilitazione dei carabinieri delle stazioni di Muravera, Villasimius e del Radiomobile della compagnia di San Vito. Coordinati dal maggiore Massimo Meloni, i militari hanno battuto le campagne di San Giovanni, hanno setacciato la macchia mediterranea, percorrendo sentieri sterrati e canali di irrigazione, fino a quando, intorno alle 22,45, sono riusciti a localizzare la coppia. Lui era finito nel canale, la moglie era lì ad aspettare e a incoraggiarlo.

