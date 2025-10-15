«Ho capito cosa significa questa maglia» 

Il musicista Alessandro Spedicati lo paragona a Clark Kent, l’alter ego di Superman, accostamento felice per uno con la faccia da bravo ragazzo, educato e formale, che invece sul campo indossa il costume del lottatore. Sebastiano Luperto è stato il protagonista dell’ultimo podcast sul canale Youtube del Cagliari e curato da Spedicati: i primi anni da professionista, le stagioni a Napoli, il binomio con Mina, la passione per le città di mare, l’ottimo impatto con Nicola e Cagliari.

«Sono fra i più corretti della Serie A? Cerco di leggere prima la giocata, non arrivo al fallo molto spesso, o magari intuisco il movimento dell’attaccante», afferma Luperto, che rivendica la sua pugliesità: «Il mio rapporto con Lecce? Ci torno quando posso, c’è la mia famiglia, i miei amici. Sono andato via a sedici anni, ho affrontato molto bene la situazione, avevo un obiettivo fisso in testa e nessuno poteva distogliermi, sapevo cosa fare. È stato importante il supporto della mia famiglia, ma sempre a distanza, per questo sono cresciuto in fretta. Ovviamente mi seguono sempre, sanno che sono stati importanti». Luperto racconta il decollo, l’attimo in cui scelse fra Napoli e la Samp il club sotto il Vesuvio: «Con gli agenti e la mia famiglia decidemmo di scegliere Napoli, quell’anno la società partecipava alla Youth League, la Champions della Primavera. Un’esperienza bellissima, uscimmo col Real Madrid all’ultimo minuto». Sette anni a Napoli: «Rafa Benitez mi fece esordire in prima squadra. Mi stava vicino, mi dava consigli. Mi ha aiutato tanto, era il maggio 2015 e battemmo il Milan al San Paolo 3-0, marcavo Pazzini, che emozione».

In giro

Luperto ricorda le stagioni in prestito: «Era giusto respirare aria diversa, è stata una fase della carriera che ho vissuto bene, avevo bisogno di giocare, di crescere, di entrare nelle dinamiche di spogliatoio non più da ragazzino». Anche la parentesi di Crotone, campionato 2020-21, resta nei ricordi. «Non è stata una bella stagione ma mi ha aiutato molto. Fra i ricordi più belli il primo prestito a Empoli, nel 2017 in Serie B, eravamo fortissimi, sapevamo sempre come sarebbe finita. Quell’anno non posso dimenticarlo».

La Serie A

«In questo campionato, per poter stare a certi livelli, devi avere una mentalità vincente, altrimenti fai fatica», sottolinea il difensore del Cagliari, «ho condiviso lo spogliatoio con giocatori stellari, soprattutto a Napoli. Ho studiato molto, cerco sempre di rubare tutto da compagni più forti e celebrati. In quel Napoli c’erano Koulibaly e Albiol, anche non giocando quasi mai mi hanno aiutato a crescere. Ho ricordi indelebili di Higuain… era un mostro, quando controllava palla di spalle, faceva gol sempre. Era ben piazzato, non lo spostavi mai». La Champions: «Contro il Salisburgo vincemmo una partita pazzesca, Ancelotti a fine gara disse che il simbolo di quel successo ero io». A Cagliari. «All’inizio mi ha aiutato molto Nicola, il fatto di conoscerlo da Empoli è stato fondamentale. Anche i leader dello spogliatoio mi hanno aiutato tanto. La fascia di capitano, che ho avuto l’onore di indossare, rappresenta per me tanti valori. Ho percepito subito di quanto sia importante indossare questa maglia». Mina: «Strepitoso, ci compensiamo, fa cose incredibili, sappiamo come rimediare ai nostri limiti». (e .p.)

