Perugia.
02 novembre 2025 alle 00:18

«Ho bucato qualcuno»: arrestato per l'omicidio del rivale 

PERUGIA. La serata in discoteca era finita e i giovani fuori dal locale quando improvvisamente - da una chiacchierata su un partita di calcio, da un “Forza Marocco” al quale è stato risposto con un insulto - è partita la scintilla che il 18 ottobre ha portato all’omicidio di Hekuran Cumani, 23 anni di Fabriano, accoltellato al petto nel parcheggio davanti alla facoltà di matematica. Ora per quel delitto è stato arrestato un ventunenne incensurato residente in città. Omicidio pluriaggravato il reato contestato nell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip. Secondo la Procura ci sono «elementi granitici» a suo carico. Tra questi la frase «ho bucato qualcuno» detta dall’arrestato ad alcuni amici, ai quali secondo gli inquirenti ha anche mostrato un coltello sporco di sangue.

Nella lite sono stati coinvolti due gruppi di giovani, uno di perugini e l’altro di fabrianesi, tutti cittadini italiani ma in diversi con origini straniere: nordafricane quelle degli umbri, albanesi quelle dei marchigiani. Secondo quanto accertato dalla mobile un diciottenne (recentemente finito in carcere per l’aggravamento del divieto di dimora in Perugia, a cui era sottoposto per un altro episodio) si era fatto raggiungere dalla fidanzata per prendere un coltello custodito in auto. Poi l’aveva brandito verso l’altro gruppo e infine l’aveva gettato a terra. Intanto, da un’altra parte del parcheggio, c’erano state altre colluttazioni. A quel punto il ventunenne di Perugia, dopo aver raccolto il coltello lanciato a terra dall’amico e brandendone anche un secondo, si sarebbe scagliato contro il giovane di Fabriano, colpito con un unico fendente al torace. Quindi la fuga, per poi disfarsi del coltello (non ancora ritrovato) e di alcuni indumenti. Il procuratore ha rivelato un «fatto strano e inquietante», l’incendio dell'auto, parcheggiata davanti casa, del padre di un amico dell’accusato di omicidio, presente alla lite ma non partecipe del delitto.

