«Ho bisogno di un posto nell’ospizio» 

«La testa mi funziona ancora bene, sono lucida e consapevole della mia miseria e più volte ho pensato di farla finita perché resistere in queste condizioni non ha senso. Cerco un po’ di pace per vivere in maniera dignitosa il tempo che mi resta». La voce è quella dell’87enne Elisa Granella, ma può essere quella di decine di persone anziane che vivono il dramma della solitudine e dell’indigenza e non ricevono una valida alternativa alla precarietà, nemmeno l’opportunità d’essere ospitati in una struttura adeguata: «Gli assistenti sociali mesi addietro mi hanno comunicato che avrei potuto trasferirmi al Margherita di Savoia. - rivela - Però la struttura non è stata funzionante. Chi si trova nelle mie condizioni non può attendere tanto».

Il dramma

Elisa racconta d’essere invalida, di ricevere una pensione mensile di poche centinaia di euro e che costretta all’immobilità, si ritrova reclusa in casa da diversi anni, priva della possibilità di potersi preparare un pasto o di poter uscire dalla propria abitazione: «Mi hanno fornito un montacarichi - racconta - ma è per me impossibile utilizzarlo perché dovrei ogni volta montare e smontare la seduta. Per fortuna una vicina di buona volontà ogni tanto mi porta un piatto caldo che condividiamo. Questo gesto rappresenta un’ancora di salvezza; ricevere delle attenzioni e poter scambiare due chiacchiere risulta essere vitale».

Lo scorso dicembre Elisa ha chiesto un sostegno all’assessorato per le Politiche sociali ed in quell’occasione le è stato spiegato che sarebbe stata trasferita nella nuova casa di riposo del Margherita di Savoia: «In attesa dell’apertura mi è stato proposta una sistemazione alternativa - racconta - ma era improponibile perché non mi sarebbe stata garantita l’assistenza di cui necessito e sopratutto la dignità che è dovuta a chiunque. Mi chiedo quante persone che vivono la medesima situazione stiano sperando in una soluzione, quante attendono d’essere convocate dalle commissioni competenti per svolgere una semplice pratica d’accompagnamento; io l’aspetto da tre anni».

Il Comune

Il dramma della solitudine e dell’indigenza rappresenta una piaga in crescente evoluzione. L’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa spiega come l’incentivo per la nascita delle “housing sociali” possa rappresentare una soluzione che non estirperebbe il problema alla radice, ma che di certo sarebbe capace quantomeno di arginarlo: «Sono delle strutture con una tipologia d’accoglienza per categorie di persone autosufficienti. È in grande crescita e nel nostro Comune quelle presenti stanno riscontrando degli ottimi risultati: è necessario continuare a favorire la loro presenza». La tanto attesa apertura del Margherita di Savoia sembra imminente, così dice l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi: «La ditta sta’ ultimando gli ultimi lavori, non c’è alcun intoppo burocratico e a breve l’edificio sarà pronto per l’accoglienza».

