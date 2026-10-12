SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
L’appello.
13 ottobre 2026 alle 00:10

«Ho bisogno di un lavoro stabile, sono solo e cerco aiuto» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Posso andare a spazzare in cimitero, raccogliere la mondezza. Ho bisogno di lavorare per vivere perché ho un affitto da pagare, le spese del condominio, le bollette». Antonio Gleboni, unico sopravvissuto alla terribile strage familiare del settembre 2024, chiede aiuto. «Io quest’anno non ho avuto un’occupazione stabile, solo lavoretti per tirare a campare. Ma non si può andare avanti. L’anno scorso ho lavorato sei mesi in un cantiere comunale, tagliavamo l’erba. Poi per alcuni mesi ho avuto la disoccupazione. Per entrare nel prossimo cantiere comunale devi stare un anno fermo. Ma come faccio?».

Gleboni è fratello di Roberto, l’uomo che il 25 settembre di due anni fa, prima di morire suicida, ha sterminato la famiglia con una pistola calibro 7.65 uccidendo la moglie, due figli e un vicino di casa e ferendo anche la mamma, nella sua casa di via Gonario Pinna, deceduta poi in ospedale. Una tragedia sconvolgente. «Io quella mattina ho salutato mia mamma e sono andato a Siniscola. Ero in contatto con una ditta per un lavoro. A un certo punto mamma mi chiama: “Roberto è morto”. Io con mio fratello non trattavo . Arrivato a Siniscola, lei, che era ferita già quando mi aveva chiamato, mi risponde al telefono: mi dice che stava aspettando l’ambulanza per portare Roberto in ospedale. Allora ho chiesto a un amico che mi richiama e quando chiudo la telefonata mi fermano i carabinieri. Io non avevo armi, mi hanno portato in caserma a Nuoro e lì sono rimasto seduto. Solo alle 16.30 ho saputo cos’era successo, la verità anche su mia mamma perché fino a quel momento sapevo solo che Roberto era morto». Con la perdita della madre al figlio sopravvissuto resta l’alloggio popolare di via Gonario Pinna, non di più. «Mi devo arrangiare da solo», dice. «Nel 2025 ho lavorato nel cantiere del Comune per sei mesi, poi tre mesi di disoccupazione. Quest’anno nulla. Ho bisogno di lavorare, nel cantiere comunale oppure altrove. Ho bussato a tutte le istituzioni, a iniziare dal sindaco. Potrei lavorare nella raccolta della mondezza, nell’ecocentro, ho bisogno di certezze».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il salvataggio

Un imbuto pericoloso pronto a riempirsi di terra

Gli speleologi del Supramonte predicano prudenza: «Il gruppo e l’esperienza sono i segreti della sicurezza»  
Simone Loi
Attesa per gli altri verdetti sui manager. Le opposizioni: ennesimo schiaffo alla Giunta

Asl 8, l’ex direttore sanitario vince il ricorso

Il giudice del lavoro: Roberto Massazza va reintegrato e risarcito 
Cristina Cossu
L’emergenza

La protesta dei pastori: «Siamo allo stremo»

Manifestazione sotto il Consiglio regionale: «Prezzo del latte troppo basso» 
Massimiliano Rais
Il caso

Critiche ad Abbanoa, la Corte di Cassazione assolve Mauro Pili

Per l’accusa di diffamazione social contro l’ex manager Ramazzotti 
Enrico Fresu
Il progetto

L’Unione Sarda per Grazia Deledda

Tante iniziative editoriali per far conoscere meglio le opere del premio Nobel 
Massimiliano Rais
L’intervento

Il Papa al Gemelli, in Vaticano si respira «cauto ottimismo»

Leone verrà operato oggi o domani Incertezza sulla durata del ricovero 