«Ho avuto le prove» 

È la domanda più ricorrente in questi giorni: perché, dopo un tempo così lungo nasce la volontà del sacerdote di denunciare la vicenda che lo ha visto vittima da piccolo? «Allora – spiega – ero un bambino e avevo paura di svelare qualcosa per la quale potevo essere non creduto e inascoltato». Ieri padre Paolo ha svelato però un particolare molto significativo, soprattutto nel giorno della festa della mamma, attribuendogli un significato davvero unico e particolare. «Devo tanto a mia madre e sono convinto che ci ha messo del suo. Sarà un caso – afferma – ma le prove di quanto ho subito sono arrivate poco dopo la sua morte. Nei vari messaggi di condoglianze ricevuti, c’era anche quello del frate che mi ha offeso, il quale confermava ciò che aveva fatto».

Da allora sono stati due anni duri, dove ha lottato per ottenere giustizia, quella vera e senza sconti. «Non ho chiesto un nuovo processo perché la pena non mi soddisfaceva – sottolinea il parroco – ma perché dopo essere stato mandato in Terra Santa per alcuni mesi, gli era stata assegnata una parrocchia di un centro balneare dove c’era la presenza di migliaia di giovani. Non potevo stare a guardare senza fare nulla per fermarlo». Tutti particolari che minuziosamente saranno riportati nel libro che sta scrivendo, perché il messaggio deve essere chiaro. «Non sto lottando per la pedofilia nella Chiesa, ma è la Chiesa al contrario che deve combattere contro la pedofilia».

L’arcivescovo di Oristano, monsignor Roberto Carboni, ha evidenziato come subito dopo la denuncia sono state fatte le indagini nei luoghi dove si sono svolti i fatti, sono stati sentiti i testimoni. «Il Dicastero della Dottrina della Fede – ha concluso Carboni – ha fatto le sue valutazioni sul caso e sui documenti presentati e ha ritenuto, in prima istanza, di archiviare il caso, sia per il tempo trascorso dai fatti (circa 30 anni) sia per altre considerazioni sulla documentazione». ( s. c. )

