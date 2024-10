«Ho attraversato il ponte in auto, poco dopo è crollato» 

L’ha attraversato giusto in tempo: ancora pochi minuti e il ponte “Sa Taba”, poco distante dal centro abitato di Pabillonis, non ci sarebbe stato più. Andrea Floris, 27 anni, può solo ringraziare di essere passata con la sua auto prima che la furia dell’acqua lo facesse crollare. «Erano circa le 8,30 di domenica mattina – racconta la giovane di Pabillonis – e una ventina di minuti dopo il ponte è venuto giù». La stessa fortuna ha accompagnato altre auto, transitate dopo quella di Floris.

Per rientrare a Pabillonis dopo l’alluvione di sabato notte, del resto, non c’erano alternative: gli accessi da San Gavino e Morimenta erano allagati, e la strada su cui si trovava il ponte di “Sa Taba” era l’unica via praticabile. Su quel ponte, sabato notte, era passato anche un gruppo di amici che sabato notte rientrava in paese da una cena: «Siamo passati verso l’una del mattino ma con difficoltà», racconta Matteo Cuccu. «La strada era un lago, siamo stati fortunati. L’acqua non aveva ancora invaso il ponte, quindi ci siamo fidati e siamo passati. A un certo punto però non si capiva più dove finiva la strada e dove iniziava il canale di scolo laterale».

Il picco massimo del corso d’acqua si è registrato verso le 6 del mattino, quando il fiume ha raggiunto un livello circa quattro volte superiore alla norma. Poi il crollo.

Il sindaco Riccardo Sanna chiederà alla Protezione civile e all’assessorato ai Lavori pubblici l’immediata realizzazione di un ponte provvisorio: «Troppe aziende – spiega – perderebbero una via di transito fondamentale. Col ponte sulla Provinciale 69 chiuso per lavori, questa strada è l’unica che attualmente ci consente di raggiungere la Statale 131 e viceversa».

