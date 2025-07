«Ho assaggiato anche io quei tacos, sono fortunato» 

Erano tantissime le persone che la settimana scorsa hanno affollato la Fiesta Latina di Monserrato e che ieri hanno appreso la notizia delle intossicazioni. Diverse le reazioni, dalla preoccupazione al dispiacere per i concittadini in rianimazione. Il sindaco Tomaso Locci, in un comunicato, ha sottolineato che «la contaminazione è stata estremamente circoscritta». Una cosa è certa: non a tutti i consumatori del piatto incriminato è andata male. Racconta Giovanni Deliperi: «Sono stato lì il martedì, il giorno che è iniziata la festa, e ho acquistato vari prodotti, tra cui il famigerato tacos con guacamole. Ormai sono passati quasi nove giorni e non abbiamo avuto alcun disturbo».

Alessandro Porru tira un sospiro di sollievo. «Ci sono stato mercoledì scorso con l’intenzione di mangiare qualcosa, ma vista la fila per fortuna ho cambiato programma». Tra chi era presente al festival c’è anche chi dice no alla psicosi. «Penso che come al solito si stia creando dell’allarmismo», spiega una residente monserratina che preferisce restare anonima. «Sono molto dispiaciuta per le persone ricoverate, soprattutto per il bambino che è stato trasportato a Roma, e spero vivamente che tutti quanti si riprendano subito. Per il resto sono sicura che il comunicato stampa del sindaco», in cui si ritiene improbabile il verificarsi di ulteriori casi dato il tempo trascorso dall’evento, «corrisponda alla realtà, e quindi mi sento serena».

