«Ho aspettato otto anni, ora lui è in carcere e io mi riprendo la vita» 

Ha la voce leggera, come chi dopo troppe fatiche, preghiere e lacrime, sa di aver finalmente vinto la sua battaglia: «Come mi sento? Come chi dopo essere stata violata nel corpo e nell'anima ha ripreso a sentire l'odore di pulito». Che poi è forse il profumo della vita, quella di Gilda Satta, 57 anni, due figli e il codice rosso tatuato a sangue nel corpo e nella mente, rimasta incastrata in una sorta di galera senza sbarre per nove lunghi e infiniti anni. Un limbo, in cui lei, vittima di tutte le forme di violenza che fanno male e clamore, ha atteso paziente tutti i gradi di giudizio e ogni ricorso presentato dal suo ex compagno. Da ieri è libera, lui, Roberto Melis, è finito in carcere, condannato in cassazione a 5 anni, più due di libertà vigilata con obbligo di firma.

Preghiere e lacrime

Ha perso il conto delle notti insonni, quelle trascorse a contare minuti e secondi, perché dice che capita così, alle donne vittime di violenza. «Ho pregato ogni notte per avere giustizia. Perché nove anni per un codice rosso sono tanti, troppi, interminabili. Certo, sono felice, ed è un po' come se fossi rinata, ma so anche di essere una sopravvissuta». Trattiene il fiato qualche istante, e poi riprende con la voce incrinata dall'emozione. «Sa, è quasi paradossale, ma dopo aver trovato il coraggio di denunciare ho vissuto da reclusa, prigioniera della paura di ritrovarmelo davanti all’improvviso, a combattere con gli attacchi di panico e l'aria che sembrava essere sempre poca». Si prende qualche altro secondo, intanto l'altro telefono squilla, ma sembra non sentirlo nemmeno. «Dal 2016 non c'è stato un solo giorno in cui non abbia avuto la sensazione di avere il suo fiato sul collo, e lui era libero, che continuava a fare la sua vita come nulla fosse». Lei, intanto, cercava di curare le ferite laceranti al fisico e quelle dell’anima, che forse fanno persino più male. «Non esistono medicine adeguate per quelle, e neanche la condanna cancella tutti i soprusi che ho subito. Dentro ti restano le cicatrici».

L’inferno

«Sembrava un uomo tranquillo, non troppo affettuoso ma gentile», dice Gilda ripensando all’inizio dell’inferno terreno. Con la conoscenza social nel 2015, durante un periodo di profonda vulnerabilità e debolezza - seguente alla morte del marito portato via dal cancro -, e diventata reale in pochissimo tempo. Con l’inizio della convivenza e della prigionia andata avanti per circa un anno. Si parla di indole malvagia e violenta, nella sentenza che Gilda continua a leggere, di gravissime condotte, di profonda sofferenza cagionata, di continui e sistematici soprusi, avvilimenti, mortificazioni e atti denigratori nei confronti non solo di Gilda ma anche dei suoi due figli allora minorenni. «Mi picchiava, lo supplicavo di smettere ed ero paralizzata dalla paura. Ma speravo cambiasse, m’illudevo non sarebbe più capitato». Ed è andata avanti così, tra promesse disattese, botte e umiliazioni. «Mi ha isolato da tutti, portandomi via i soldi, costringendomi a rapporti sessuali e minacciando anche i miei figli». Sino a quando ha trovato la forza di denunciare: si è ritrovata in una casa protetta, dove l'associazione Donne al Traguardo guidata da Silvana Migoni si è presa cura di lei, accompagnandola tappa per tappa nella lunga via crucis scandita dai tempi - lunghi - della giustizia. «Spero che la mia storia possa servire a far capire alle altre donne che è importante denunciare. Vorrei capissero che è bene scappare dopo il primo episodio di violenza, perché dopo uno schiaffo ce ne sarà un altro e poi un altro ancora. Io sono fortunata, ho ottenuto giustizia e posso raccontare, ma sono purtroppo tantissime le storie di chi non ce la fa, per paura, o perché capita di ritrovarsi vittima della violenza e dei tempi troppo lunghi per ottenere le dovute tutele».

