«Ho ancora tanto da fare» 

Lo dice quasi abbozzando un sorriso che tradisce un pizzico di emozione: «Di solito un premio alla carriera si dà quando una persona è alla fine della carriera o “in pensione”. Io invece ho ancora gran voglia di raccogliere le soddisfazioni che questo gruppo di ragazzi», i magnifici cinque che hanno riportato la Coppa Davis in Italia dopo quasi 47 anni, «ci darà nei prossimi dieci anni». Appalusi in sala.

Angelo Binaghi si presenta così davanti alla platea del Tennis club Cagliari guidato dal presidente Renato Arba dove è stato premiato per aver portato il tennis italiano al vertice mondiale da quando guida la federazione italiana tennis e padel (dal 2001). Il premio è stato conferito dall’associazione Event’s Partners anche a Sandrino Porru, ex atleta paralimpico e presidente della Fispes. «Abbiamo istituito questo riconoscimento per personaggi dello sport, della cultura e dello spettacolo che, col proprio lavoro, hanno dato lustro alla Sardegna», spiega il presidente dell’associazione Luciano Caredda. «Binaghi e Porru, nello sport, sono stati atleti e ora dirigenti di un cosi tale livello che erano scelte quasi “obbligate”», aggiunge.

Commozione

Dopo l’emozione arriva anche la commozione. Accade quando nel ringraziare tutte le persone che hanno contribuito a rendere grande la federazione («una persone esprime il meglio di se quando il contesto è di rilievo», dice), ricorda l’importanza del Tc Cagliari nella sua vita e le persone che hanno avuto l’idea di inaugurarlo: «Zio Piero, Tonio..e poi babbo», papà Roberto, storico presidente scomparso poco più di un anno fa. «Grazie a tutti i presidenti che da quel momento a oggi, con spirito volontaristico, hanno fatto crescere questo circolo che è un esempio in tutta Italia», aggiunge.

Il futuro

Chi immaginava il futuro di Angelo Binaghi alla guida del Coni (sono molti a ipotizzarlo, visti i successi con la Fitp), sarà rimasto deluso. Perché «in federazione c’è ancora molto da fare. Quello che è accaduto in Davis è soltanto l’inizio di un nuovo ciclo decennale».

