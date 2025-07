«Ho amato la vita, ricordatemi»  

Laura se ne è andata in silenzio in una calda mattina di Perugia. Nella sua casa, chiedendo di essere ricordata «come una donna che ha amato la vita» e «avendo assaporato gli ultimi bocconi di vita» si è autosomministrata il farmaco che ne ha determinato la morte. Perché Laura Santi, giornalista di 50 anni, era affetta da una forma progressiva e avanzata di sclerosi multipla «feroce» e considerava «intollerabili» le sue sofferenze. Così ha deciso di morire con il suicidio medicalmente assistito. Perché «dobbiamo essere noi che viviamo questa sofferenza estrema a decidere e nessun altro» ha scritto nel suo saluto.

Le ultime ore

Attivista dell’associazione Luca Coscioni che l’ha seguita, Laura è morta lunedì (ma la notizia è stata data ieri) senza ricorrere a quel viaggio in Svizzera che pure aveva ipotizzato di fare. Con accanto il marito Stefano che l'ha sempre sostenuta. «Non potete capire - ha sottolineato Laura Santi - che senso di libertà dalle sofferenze, dall'inferno quotidiano che ormai sto vivendo. Io mi porto di là sorrisi, credo che sia così. Mi porto di là un sacco di bellezza che mi avete regalato. E vi prego: ricordatemi. E non vi stancate mai di combattere». La donna ha affrontato un lungo e complesso iter giudiziario. Dopo tre anni dalla richiesta iniziale, due denunce, due diffide, un ricorso d'urgenza e un reclamo, negli ultimi mesi ha portato a termine i passaggi formali, compresi i requisiti stabiliti dalla Corte costituzionale. «Voglio avere una porta da aprire, sperando di non doverla aprire mai» aveva più volte ripetuto.

Le valutazioni

La Procura di Perugia, informata preventivamente, valuterà quanto successo ma non sembrerebbe orientata ad aprire un fascicolo specifico. «Questo è il giorno del silenzio, abitato dal dolore per lo spreco che la morte porta con sé e dalla riconoscenza per il tratto di strada condiviso» le poche parole dell'arcivescovo di Perugia monsignor Ivan Maffeis. Che nell'agosto dell'anno scorso, aveva fatto visita a casa a Laura Santi. La giornalista ha lasciato una lettera. «Quando leggerete queste righe io non ci sarò più, perché avrò deciso di smettere di soffrire». Ha parlato di un «gesto finale che arriva nel silenzio e darà disappunto e dolore. La mia decisione si tratta del gesto più totale che un essere umano possa compiere».

