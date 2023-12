«Ho 84 anni e un gatto ma non trovo qualcuno che mi affitti una casa» 

Nessuno le affitta una casa, i Servizi sociali del Comune per fronteggiare l’emergenza le offrono un posto all’ospizio. Ma lei rifiuta, senza ringraziare, anzi, sentendosi particolarmente offesa, perché non ha nessuna intenzione di abbandonare il suo gatto. Giovannina De Murtas, 84enne, «quasi 85» precisa la signora che nonostante la sua età e un’invalidità civile al 100 per cento, non si sente vecchia e tantomeno in condizioni di dover andare ad aumentare il numero degli ospiti della casa dell’anziano. Anzi, è perfettamente in grado di pagare un affitto, ma nessuno le dà una casa dove vivere, col suo gattone Micio. Sulla sua testa, uno sfratto esecutivo e 20 giorni di tempo per lasciare la casa dove sta vivendo da 8 anni e dove ha sempre pagato regolarmente l’affitto.

La vita

«Quando sono rientrata dalla Svizzera, dove lavoravo - racconta Giovannina De Murtas - sono andata a vivere nella casa dei miei genitori. Una casa dell’ex Iacp, oggi Area, ma, 8 anni fa, rimasta sola, ho preferito lasciarla, perché non mi trovavo bene con il vicinato. Mi facevano i dispetti e siccome io amo i gatti, capitava che me ne facessero trovare qualcuno morto davanti alla porta di casa. Me ne sono andata portandomi via il mio Micio che è la mia unica compagnia. Non potrei mai abbandonarlo, né ritengo, nelle mie condizioni, di dover andare all’ospizio. Le assistenti sociali mi dicono che case non ce ne sono e che non mi possono aiutare. Privati? È da tempo che cerco una soluzione, ma a Sant’Antioco, case non ne affittano». Dai Servizi sociali arriva la conferma alle parole della signora: l’ingresso in casa anziano darebbe la possibilità, nel frattempo, di continuare a cercare casa. E Micio? Per il gattone salvato da morte certa da Giovannina De Murtas, che lo ha portato con sé nel momento del trasferimento nella casa in cui vive, non ci sarebbe un’altra soluzione, neppure provvisoria, se non quella dell’abbandono.

Il problema

Quella di trovare casa in affitto corrisponde alla grande difficoltà che incontrano anche le giovani coppie. I proprietari di case e appartamenti infatti, preferiscono affittare durante l’estate a turisti e vacanzieri e durante l’inverno a insegnanti e trasfertisti. «La signora era già assegnataria di una casa popolare e l’aveva lasciata. Va precisato che se anche il Comune venisse autorizzato a procedere sotto riserva di legge, bisogna trovare la casa che al momento non abbiamo - dice il sindaco Ignazio Locci - l’unica disponibile la stiamo assegnando a una famiglia rimasta senza tetto perché la loro casa è stata venduta all’asta. Purtroppo non sempre si riesce a risolvere il problema. La soluzione prospettata dai Servizi sociali, se non gradita, può essere valutata come temporanea. Per il resto, faccio appello affinché chi ha la possibilità valuti, anche in considerazione dell’età avanzata della signora, di concedere in locazione qualche appartamento. Sono convinto non manchi la sensibilità in tal senso. Chiederò ai servizi sociali di supportare la ricerca, visto che non si tratta di un caso di indigenza». Sulle cause dello sfratto, Giovannina De Murtas, ricevute alla mano, ha fatto eliminare la voce “morosità” dal giudice che ha attestato la puntualità e la precisione nei pagamenti degli affitti. È rimasta la fine della locazione a giustificare la richiesta di lasciare l’immobile e assieme al documento esecutivo l’angoscia e l’ansia per una donna di quasi 85 anni che non riesce a trovare un’alternativa a quel tetto. Per lei e naturalmente per Micio.

