Hiv, in Sardegna casi in aumento: 48 nell’ultimo anno  

Le nuove diagnosi di Hiv sono in aumento anche in Sardegna. È un quadro tutt’altro che positivo quello tracciato dalla Lila di Cagliari, che ieri in una conferenza stampa nella sua sede di via Dante 16 ha presentato il report relativo alle diagnosi registrate nel 2023, sulla base dei dati dell’Istituto superiore di sanità. Quello che viene fuori è che, in Sardegna come nel resto d’Italia, si torna ai livelli pre-pandemia. Mentre in tutta Italia lo scorso anno si sono registrati 2.349 casi, nello stesso periodo le nuove diagnosi nell’Isola sono state 48, in aumento rispetto al 2022, quando erano 31. Di queste, il 60% sono diagnosi tardive, quindi si tratta di persone che hanno contratto il virus anche una decina d’anni fa ma, in assenza di sintomi, non sapevano di averlo.

Il sommerso

«Questo è certamente un problema, perché queste persone, non sapendo di essere positive, prima di fare il test potrebbero aver contagiato inconsapevolmente anche altri», dichiara Brunella Mocci, presidente di Lila Cagliari. Le nuove diagnosi sono state registrate principalmente nella fascia di età tra i 30 e i 59 anni, per il 76% si tratta di uomini. Ma questo è solo quello che è stato registrato grazie ai test effettuati, c’è infatti molto sommerso e i numeri reali quindi potrebbero essere molti di più.

Questionari anonimi

È difficile, ad esempio, sapere quanti sono gli adolescenti che hanno subito il contagio, fa notare Arnaldo Pontis, responsabile della comunicazione di Lila Cagliari: «Periodicamente andiamo nelle scuole, ed effettuiamo questionari anonimi. Emerge che l’età del primo rapporto sessuale è scesa a 12 anni, nella stragrande maggioranza dei casi non vengono usate precauzioni. Il problema è che gli adolescenti, per poter fare un test, essendo minorenni sono obbligati ad avere il consenso dei propri genitori, e questo non li incoraggia a farlo».

La privacy violata

C’è anche un altro problema: la discriminazione e la violazione della privacy delle persone con Hiv. «Ancora oggi, anche sul posto di lavoro queste persone vengono discriminate», prosegue Pontis, «e spesso viene divulgato il loro stato di salute senza il loro consenso o a loro insaputa. È diffusa anche la pratica di chiedere una documentazione sullo stato di salute anche per accedere a un mutuo bancario, a una polizza assicurativa o al rinnovo della patente. Fatto gravissimo, e molto diffuso, è la richiesta, da parte di alcuni datori di lavoro, di effettuare test Hiv. Lo denunciamo da sempre, ma non è cambiato niente».

Test a pagamento

La presidente di Lila Cagliari Brunella Mocci pone l’accento sulle difficoltà di accesso alla Prep (profilassi pre esposizione). «La terapia preventiva è gratuita, ma per accedervi sono necessari dei test di screening che purtroppo sono a pagamento e con obbligo di prescrizione del medico di base. Anche quest’anno abbiamo chiesto diverse volte alla Regione di rendere questi test gratuiti e anonimi senza obbligo di prescrizione. A oggi non abbiamo ricevuto alcuna risposta, nonostante i Prep siano essenziali per prevenire il contagio dopo un rapporto a rischio. Lanciamo nuovamente l’appello». La campagna di Lila quest’anno è proprio incentrata sulla Prep. La Giornata mondiale per la lotta all’Hiv, che si svolgerà domani, in generale avrà il focus sui diritti ancora negati a chi ha il virus. Nella sede di Lila Cagliari ci si può sottoporre gratuitamente al test due volte al mese, nei giorni prestabiliti sul sito e sulla pagina Facebook. Sono inoltre disponibili i kit per i test fai da te da portare a casa.

RIPRODUZIONE RISERVATA