Hiv, campagna di prevenzione gratuita 

Si parte con i test gratuiti, ma il percorso di prevenzione dall’Hiv continuerà con altre iniziative di sensibilizzazione. La prima campagna di screening gratuito in città è in programma domani - dalle 16,30 alle 19,30 all’ex Convento dei Cappuccini - promossa dalla Lila di Cagliari. È stata sposata dal Comune, che a gennaio ha aderito alla rete internazionale “Fast Track Cities”, la prima città sarda ad essere entrata formalmente nel circuito.

L’iniziativa è stata presentata ieri dall’assessore ai Servizi sociali Marco Camboni, dalla presidente della Lila Cagliari Brunella Mocci e del consigliere comunale Mauro Ligas. «Quartu avrà sempre un occhio di riguardo per le iniziative legate alla prevenzione, in particolare in ambito sanitario. Puntiamo ad un avvicinamento alle strutture sanitarie, affinché possano trarne vantaggio i cittadini in difficoltà», le parole di Camboni. «Oggi non si parla più di Hiv come un tempo, e per questo la malattia ha ricominciato a crescere», ha sottolineato la presidente della Lila Mocci.

«È un’occasione importante per tutti i quartesi, ma non solo», ha concluso Mauro Ligas. «Abbiamo deciso di aderire alla proposta della Lila proprio per l’alto valore dell’iniziativa e per la sua grande utilità sociale». (f. l.)

RIPRODUZIONE RISERVATA