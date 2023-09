“Hippie Music Day” a Serdiana Sognando il raduno di Woodstock  

Una non stop musicale di oltre 12 ore con 80 artisti che si alterneranno su un palco di 120 metri quadri, workshop, seminari e corsi tematici. Tutto pronto a Serdiana per il primo “Hippie Music Day”, completamente autofinanziato, in programma oggi nel Parco di Santa Maria di Sibiola dalle 10.30 alle 24. Con un obiettivo dichiarato: ricordare il grande raduno di Woodstock del 1969. «Vogliamo risvegliare gli animi, creare opportunità di sane relazioni sociali e scambi energetici», rivelano i promotori Valentina Meloni e Giovanni Solinas dell’associazione Il Giardino degli Orbs, «il tutto incorniciato dalla musica che ha contraddistinto un’intera generazione di giovani dalla quale abbiamo preso in prestito gli ideali di pace, amore e libertà». Sul palco davanti a uno spazio di 12.000 metri quadri ci saranno 12 cover band che eseguiranno i brani storici della grande musica anni ’60 e ’70: da Bob Dylan a Janis Joplin, da Jimi Hendrix a John Lennon passando per gli Eagles, i Beach Boys, Crosby Still Nash and Young, Santana, Joan Baez e tanti altri grandi dell’epoca.

Come nel 1969

«Come mai dopo 50 anni quella musica è ancora così ascoltata e suonata anche dai giovani?», sottolinea Solinas. «Non è solo una questione di ritmo, melodie e testi, dentro quella musica ci sono cuore e grandi ideali. Certo ci sono anche aspetti negativi, come l’uso della droga, che hanno offuscato quelli positivi e la lotta di un’intera generazione per una società migliore. A Serdiana vogliamo che si crei unità e condivisione». Non solo musica, in ricordo di Woodstock si potrà ammirare anche il furgone dei figli dei fiori, il mitico Typ 2 della Volkswagen affiancato dal suo epigono moderno completamente elettrico.

Gli eventi collaterali

Nel parco di Sibiola saranno presenti anche gli attori del Teatro del Sottosuolo e di Antas, i ballerini Rachele Montis e Uwe Endler, Alessandro Lauricella con Lo Yoga della Risata e Nicoletta Rosas della Fondazione Solo Amore. Previsti anche seminari tematici: Paolo Piu Cortis terrà un corso sulle pratiche sciamaniche dei Nativi Americani, con i quali ha vissuto per diverso tempo. Raffaelangela Pani, Efisio Fois e Caterina Buluggiu saranno i curatori del Design Forestale, dove si parlerà di architetture vegetali, cibo sano, abiti ecosostenibili e pratiche naturali. Previsti anche laboratori e momenti ludici per i bambini. Ospiti d’eccezione l’imprenditrice Daniela Ducato “campionessa mondiale di innovazione” come la definì il presidente Mattarella quando la nominò cavaliere della Repubblica, l’esperto di archeologia nuragica Mauro Aresu che parlerà dello stretto rapporto dei nostri avi con la terra, il ciclo della vita e della natura e Tommaso Meloni, storico esponente del movimento hippie della Sardegna oggi ottantenne. «La pandemia ha prodotto effetti devastanti nella nostra società, vediamo ancora tanta gente triste», rimarca Valentina Meloni, «è necessario riallacciare i rapporti sociali per restituire alle persone la voglia di sorridere».

