Hinson: «La Sardegna per me è Iosonouncane» 

È un esordio quello che domani porterà Micah P. Hinson dal vivo sul palco del Fabrik di Cagliari, per l’unica data sarda, organizzata da Mis Factory, del tour con cui sta girando l’Europa. Classe ’81, nato a Memphis, cresciuto in Texas, Hinson è uno degli ultimi folksinger in circolazione e, raccolto il testimone di giganti come Johnny Cash e John Denver, è pronto a portare nell’Isola il suo undicesimo album in carriera: “I Lie To You”. Dieci canzoni, tra cui i singoli “Ignore the Days”, “People”, “Carelessly” e “What Does It Matter Now”, con cui il cantautore americano si mette a nudo, tra amore, assenza, rimpianto, ma già libero dal tormento del passato. Rinato, anche grazie all’incontro con Vinicio Capossela, il team tutto italiano che ha realizzato questo progetto - dall’etichetta Ponderosa, al polistrumentista e produttore Alessandro “Asso” Stefana, che lo accompagnerà sul palco insieme al batterista Paolo Mongardi - e la musica dell’artista iglesiente Iosonouncane. «È un caro amico», ci ha raccontato Hinson. «In Sardegna non sono mai stato, ma so che è un posto meraviglioso e non vedo l’ora di scoprirlo di persona».

È vero che la sua musica l’ha aiutata in un momento difficile?

«Sì, soffrivo di un problema cronico alla schiena e i dottori mi avevano prescritto medicine molto pesanti, che ho assunto fino al punto in cui mi sono detto che se non avessi smesso sarei finito male. Così ho preso una pausa da quelle schifezze e mi sono immerso nella musica di Iosonouncane. L’ho studiata, adorata e mi ha dato qualcosa che non avevo trovato da nessun’altra parte. Dopo 15 anni di dolore quotidiano è avvenuto il miracolo, ho smesso quella robaccia e la mia schiena stava meglio!».

“I Lie To You” è il suo album “italiano”, inciso in Irpinia, con un team nostrano. Com’è successo?

«Non me lo sarei mai aspettato, ma è stata una benedizione. È nato tutto dall’incontro con Vinicio Capossela, che mi ha invitato allo Sponz Fest nel 2016, voleva che salissi sul palco con lui a suonare un suo pezzo e ad insegnarmelo è stato Asso, che mi ha preso sotto la sua ala. Poi, nel 2019, sono tornato allo Sponz e da lì è partito il lavoro per “I Lie To You”. Devo molto a Vinicio, senza il suo aiuto oggi sarei in un punto molto diverso della mia esistenza».