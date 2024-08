Hi-tech e sostenibili: il nuovo boom dei sex toys 

Se qualcosa è cambiato negli anni, è soprattutto la tecnologia.

«La nuova tendenza sono i vibratori che si “guidano” a distanza attraverso un’app», per le coppie costrette a stare lontane, «oppure i dispositivi che variano l’intensità a seconda della voce di lui o di lei che viene registrata», dice Salvatore Monni, titolare di Porky’s, da 24 anni il sexy shop che “resiste” alle mode e soprattutto alla concorrenza dell’online. Ma la “nuova” frontiera sono anche i giochi erotici che rendono sempre più il sesso ecosostenibile: manette di plastica riciclata, vibratori che assomigliano più a interni di arredo di alto design che funzionano a energia solare. Strumenti di piacere a zero impatto ambientale, insomma.

Cambiano forme, linguaggi, strumenti ma non la voglia dei cagliaritani di sperimentare i sex toys: sempre più donne, ma anche sempre più coppie acquistano giochi erotici. «Tabù e pregiudizi ci sono ancora ma per fortuna sempre meno, chi acquista giochi erotici lo fa per liberare la fantasia o per cementificare la complicità all’interno di una relazione», racconta Monni.

Le scelte

C’è chi va sul classico, chi sul sadomaso, sul fetish, e chi resta affascinato dalle novità. Crisi o meno, c’è qualcuno disposto a fare eccezioni in termini di spesa. «La real doll, per esempio, una bambola “gonfiabile” alta un metro e settanta, peso 45 chili, da 2500-3000 euro è un “pezzo” della categoria lusso che va», spiega Monni. Perché, passano gli anni, ma i gusti dei cagliaritani restano sempre intatti. L’età? Pure, la forbice si mantiene ampia, «tra i 20 e i 50-55 anni. Ma a incuriosirsi, fino a decidere di provare nuove esperienze, ci sono anche tanti over 70». E loro che cosa acquistano in un sexy shop? «Le donne, le palline di Kegel, che rafforzano il pavimento pelvico indebolito dall’età, e i lubrificanti. Gli uomini, invece, stimolatori della prostata»

In cima ai desideri

Il boom, non è una novità, continuano a essere «gli ovetti vibranti», per lei, «che si azionano con app o con un telecomando wireless, da utilizzare al ristorante, al teatro, in qualunque contesto insomma», dice Monni. Costo: dai 20 fino a 70-80 euro. «Sono molto richiesti perché rappresentano un modo per stimolare la complicità della coppia», spiega ancora. La maggior parte della clientela femminile acquista biancheria intima, da esibire col partner, e vibratori (molto gettonati quelli da borsetta a diverse velocità), stimolatori hi tech, lubrificanti alla frutta. Ma anche film porno. «C’è tutto un filone, legato ai film di culto, che resiste. E ci sono molti collezionisti che fuggono dal porno che invade internet. Quello è un’altra cosa», dice Monni.

L’evoluzione

Per capire come è cambiata l’offerta dei sex toys in città bisogna fare un passo indietro e tornare al 2021 quando in piena pandemia a Cagliari è nato il Vizietto, un distributore automatico in funzione h24. Si entra con la tessera sanitaria, solo una alla volta, «perché la riservatezza deve essere sempre garantita», e questo è il nostro punto di forza dice il titolare Valerio Turchiarulo. Poi luci calde, accompagnate da pose stilizzate del kamasutra, scaffali illuminati con i box contenenti lingerie capace di attraversare l’intera gamma dal seducente al latex, quindi manette e vari giochi per lui e per lei. «Nostro obiettivo era creare uno spazio accogliente dove chiunque possa sentirsi libero, senza tabù nè pregiudizi», dice ancora Turchiarulo. «Crediamo di esserci riusciti». ( ma. mad. )

