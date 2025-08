Herzog risponde a Mattarella: «Non uccidiamo indiscriminatamente» 

Tel Aviv. Si è preso 48 ore per rispondere, lo chiama «il mio amico» e per lui - sottolinea - «nutre grande rispetto». Ma al presidente di Israele Isaac Herzog la voce del Quirinale sulle stragi a Gaza, quella «ostinazione a uccidere indiscriminatamente» ravvisata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non è piaciuta affatto. Parole, quelle del capo dello Stato italiano, che il suo omologo israeliano cita «rattristato», e che respinge al mittente verso Roma: «Israele - scrive Herzog su X - non ha alcuna “intenzione di uccidere indiscriminatamente”, vogliamo solo vivere in pace e sicurezza». Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio mercoledì, si era espresso in modo inequivocabile: pallottole contro ambulanze e medici, contro bambini in fila per l’acqua o sui civili in coda per il cibo, ospedali distrutti, persino «l’incredibile bombardamento» della Parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza. Difficile, secondo Mattarella, «in una catena simile, vedere un’involontaria ripetizione di errori».

