Herzog: «Israele è pronto per un’altra pausa umanitaria» 

Washington. «Israele è pronto per un’altra pausa umanitaria e per altri aiuti» a Gaza «in modo da rendere possibile il rilascio degli ostaggi». L’apertura è arrivata dal presidente israeliano Isaac Herzog, mentre al Consiglio di sicurezza dell'Onu è slittato a oggi, ancora una volta, il voto su una nuova risoluzione per una tregua nella Striscia e il conflitto rischia di allargarsi per le minacce degli Houthi al traffico mercantile nel Mar Rosso. «Ora la responsabilità ricade interamente su Sinwar e sulla leadership di Hamas», ha ammonito Herzog in una riunione con gli ambasciatori stranieri. Un «messaggio molto positivo», ha commentato il ministro degli Esteri Antonio Tajani con al fianco l’omologo britannico David Cameron, che ha rilanciato la proposta di un «cessate il fuoco sostenibile» e sollecitato Israele a «ridurre al minimo le vittime civili», rispettando le leggi umanitarie e pianificando «attacchi mirati e chirurgici».

Ma la mossa di Herzog, isolata per il momento dal silenzio del premier Benyamin Netanyahu, ha trovato una parziale chiusura da parte di Hamas: «Rifiutiamo categoricamente di tenere qualsiasi forma di negoziato sullo scambio di prigionieri sotto la prosecuzione della guerra genocida israeliana», ha dichiarato un alto dirigente del movimento estremista, che resta tuttavia disponibile «a qualsiasi iniziativa che contribuisca alla fine dell’aggressione al nostro popolo e all’apertura dei valichi per portare aiuti e soccorsi». Che comunque qualcosa si stia muovendo lo conferma anche l’esito interlocutorio dell’incontro a Varsavia tra il premier del Qatar e i capi di Cia e Mossad per la liberazione degli ostaggi sequestrati da Hamas in cambio del rilascio di palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane e di una pausa umanitaria: «Colloqui positivi, anche se non è previsto un accordo imminente», ha riferito una fonte citata dalla Reuters.

RIPRODUZIONE RISERVATA