Herzog a Davos: «La guerra ad Hamas è per la libertà del mondo» 

Tel Aviv. La guerra di Israele ad Hamas è per libertà del mondo. Dal podio di Davos, a mo’ di monito con accanto a lui la foto del piccolo Kfir Bibas - il bebè dai capelli rossi che ieri compiva un anno prigioniero di Hamas a Gaza - il presidente israeliano Isaac Herzog ha lanciato un avvertimento sul conflitto in corso con la fazione palestinese. Ed ha anche indicato, dopo il massacro del 7 ottobre, il punto principale del dopoguerra nel caso della possibile nascita di uno Stato palestinese. «Quali garanzie di sicurezza ci saranno per i cittadini israeliani?», ha chiesto il capo dello Stato, mentre a Tel Aviv si alzavano in cielo centinaia di palloncini in omaggio al piccolo Kfir Bibas per «il compleanno più brutto al mondo». Secondo Herzog «la domanda preliminare» resta proprio quella legata «alla sicurezza per i cittadini israeliani». «Israele - ha proseguito - vuole vivere in pace, e c’è un desiderio di coabitazione sia tra gli israeliani sia tra i palestinesi, ma bisogna eliminare il terrorismo».

A gelare le aspettative Usa per la nascita di uno Stato palestinese come volano di risoluzione della crisi è stato Benyamin Netanyahu. Il premier avrebbe respinto una proposta del segretario di Stato Usa Antony Blinken di una normalizzazione di rapporti con l’Arabia Saudita in cambio di un “percorso” per la nascita di uno Stato palestinese. Blinken - secondo le stesse indiscrezioni - ha evocato inoltre un cambio dell’attuale leadership a Gerusalemme se non si vuole che la situazione attuale di conflitto "si ripeta». «Il giorno del dopo Netanyahu» significa la nascita di uno Stato palestinese che è contro «la maggioranza dei cittadini di Israele», ha tagliato corto il premier, confermando così il rifiuto della proposta Usa.

RIPRODUZIONE RISERVATA