Herrera Letelier: “Pharos” con i tappeti nati a Samugheo 

A Cagliari il Museo etnografico regionale Collezione Luigi Cocco accoglie la mostra di Paulina Herrera Letelier, nuovo capitolo del progetto “Sospesi”, un'indagine a più voci e visioni sul rapporto fertile tra arte, design e artigianato nel contemporaneo.

Il progetto

I tappeti di Herrera Letelier danno vita a un nuovo dialogo con lo spazio museale, in attesa degli interventi di Annalisa Cocco e Nietta Condemi. Efisio Carbone, Funzionario direttore del Polo Museale spiega: «In Paulina Herrera Letelier troviamo un’artista capace di tradurre i ritmi silenziosi della natura e della memoria in forme tessili evocative. I tappeti della serie “Pharos” diventano messaggi luminosi che emergono dal buio, sospesi tra passato e futuro, tra l’orizzonte del mare e quello della cultura materiale». Il progetto espositivo dal titolo “Pharos” curato da Carbone, si sviluppa a partire da una ricerca sul paesaggio costiero del Mediterraneo, in particolare sui fari e le lanterne marittime come elementi architettonici e simbolici. I tappeti — frutto della collaborazione con il prestigioso laboratorio Mariantonia Urru di Samugheo — sono mappe tessili, dove il disegno si fa ritmo, il ritmo si fa luce, e la luce diventa racconto.

MU

MU, questo il brand creato da Mariantonia Urru, è l'interpretazione moderna della tessitura sarda, trasformata in un marchio internazionale attraverso lo scambio interdisciplinare. Seguendo un percorso innovativo, MU crea tessuti unici fatti a mano e jacquard. Dà alla tessitura molteplici significati: legare passato e presente, innovazione e tradizione. Mariantonia Urru guarda al futuro, mantenendo una qualità di prodotto e di artigianato che appartiene al passato e che costituisce un grande patrimonio dal valore tecnico e culturale: apre le porte alla collaborazione con designer internazionali, affiancandoli nella ricerca di soluzioni tecniche e sostenendone i diversi risultati formali. La sua priorità è la promozione del proprio territorio attraverso la condivisione di conoscenze e la comunicazione, quali basi del proprio percorso innovativo. Fondata oltre quarant’anni fa, l’azienda opera a Samugheo nel cuore del distretto sardo del tappeto, e dà lavoro a diverse donne tra il reparto di tessitura e quello della sartoria.

