Hermaea vuol dire fiducia 

Olbia. Alla terza stagione a Olbia, Dino Guadalupi è riuscito nell’intento di salvare l’Hermaea. Dopo due tornei chiusi con la conquista rispettivamente dei playoff e della poule promozione di A2 femminile di volley, le ambizioni a inizio anno erano altre.

«Pensavamo di fare un campionato più tranquillo, ma alla fine è andata bene così», spiega il coach brindisino, 48 anni compiuti il 1° aprile e la possibilità di firmare per il quarto anno con l’Hermaea, che ha archiviato domenica col 3-0 su Bologna la decima stagione in cadetteria, piazzandosi al quarto posto della poule salvezza con 36 punti.

Si può ripartire da Guadalupi?

«Col fatto fino a domenica eravamo concentrati su altro non c’è stato tempo per parlarne, ma da parte mia c’è la piena disponibilità. La società si prenderà del tempo per fare dei bilanci e ragionare sul futuro, ma intanto vorrei ringraziarla per avermi rinnovato la fiducia nonostante a un certo punto della stagione i risultati non arrivassero. Questo alla fine ha pagato, e io sono il primo a esserne contento».

Che cosa non è andato nella stagione regolare?

«Per cominciare, in A2 è difficile programmare il mercato senza conoscere il regolamento e la composizione dei gironi, e nel nostro c’è stato un innalzamento del livello medio delle squadre. E poi c’è l’idea di costruzione della squadra, che continuo a difendere, perché secondo me l’impianto era tale da garantirci una salvezza tranquilla, però oggettivamente in un gruppo molto giovane il rendimento che doveva essere assicurato da alcuni pezzi di esperienza non è stato all’altezza delle aspettative, con la conseguenza di prestazioni altalenanti e la difficoltà nel raggiungere un equilibrio tecnico e un’identità nella prima parte del campionato. Infine, l’infortunio del nostro centrale Letizia Anello, che abbiamo perso per 2 mesi e mezzo».

Paura di non centrare l’obiettivo?

«Mai. Allo scontro diretto con Bologna sono arrivato tranquillo del fatto che la squadra avrebbe offerto una prestazione del genere. A un certo punto mi ero reso conto che serviva un’impresa, ma lo sport mi ha insegnato che i conti si fanno sempre alla fine».

Rimpianti?

«Siamo andati in costante crescita, e con Bologna si è visto il vero potenziale che poteva avere questa squadra se avesse lavorato tutte le settimane per concedersi queste prestazioni. Questo è il mio piccolo rammarico: non è tanto un discorso di risultati, quanto di mentalità».

