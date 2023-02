Hermaea Olbia 3

Emilbronzo 0

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi, Miilen 12, Gannar 9, Diagne, Bulaich 14, Bridi 4, Bresciani, Tajè 6, Barbagallo (L), Schirò 11. Allenatore Guadalupi.

Emilbronzo Montale : Lancellotti 2, Visintini 11, Zojzi 12, Frangipane 6, Fronza 7, Rossi 4, Bici (L), Mammini, Bozzoli, Bonato, Montagnani. Allenatore Ghibaudi.

Arbitri : Nava-Lentini.

Parziali : 26-24, 25-20, 25-19.

Ancora in corsa per il salto di categoria. L’Hermaea Olbia ritrova il successo contro l’Emilbronzo Montale alla 10ª giornata di ritorno e conquista 3 punti fondamentali in chiave post season. Il 3-0 inflitto al vice fanalino di coda permette alla squadra di Dino Guadalupi di agganciare a quota 27 l’Albese Como nella parte alta della classifica, e di giocarsi la qualificazione alla poule promozione nell’ultimo appuntamento di campionato, che la vedrà opposta in trasferta, domenica prossima, all’Orocash Lecco. Una chance che le galluresi si guadagnano con una prova di grande carattere contro il Montale, piegato tra le mura amiche del GeoPalace. Le emiliane approcciano la sfida con aggressività e conducono in avvio, ma pareggiati i conti (11-11) l’Hermaea si porta avanti 16-13. Prima di subire il ritorno delle avversarie. Sul 23-21 le cose sembrano mettersi in discesa, ma la formazione ospite non molla, e si va ai vantaggi, con l’Hermaea che la spunta a 24.

Secondo set

Bene l’Emilbronzo (4-8), Guadalupi spende il time out e le olbiesi risalgono la china fino al sorpasso (12-11). Poi, l’allungo (22-17), che permette all’Hermaea di chiudere a 20. Nel terzo game non resta che archiviare la pratica: dopo una prima fase sonnolenta, le galluresi prendono iniziativa e campo, si portano avanti (8-5), allungano (23-16) e fanno loro il set 25-19. «Era fondamentale trovare il risultato ancor prima della prestazione», spiega Guadalupi, «abbiamo tuttavia saputo coniugare bene le due cose giocando forse una delle migliori partite della stagione. Faccio i complimenti alla squadra per come ha affrontato l’impegno, abbiamo tenuto un livello di gioco sempre alto per avere ragione di Montale», aggiunge il coach dell’Hermaea. «La sfida con Lecco? Non ci sono ricette: ci stiamo allenando con qualità. C’è un clima di fiducia che si era percepito anche nelle ultime uscite. Con Montale abbiamo aggiunto un altro tassello di consapevolezza».

