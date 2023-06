Hermaea, via Bridi andrà a Offanengo 

Olbia. Ulrike Bridi saluta Olbia. In vista del prossimo campionato di A2 femminile di volley la palleggiatrice trentina, classe 1998, ha firmato con la Chromavis Offanengo, e affronterà dunque l’Hermaea, con cui ha giocato fino a metà aprile, da avversaria. In Gallura si profila l’ipotesi di una promozione, nel ruolo di titolare della cabina di regia, di Francesca Bresciani, che lo scorso anno ha sostituito Bridi mente era infortunata. Ma è forse troppo presto per parlare di mercato, concentrata com’è l’Hermaea sulla ricerca degli sponsor per la prossima stagione, decima consecutiva in cadetteria. Il prossimo passo sarà comunque l’annuncio del coach: tra le opzioni la conferma di Dino Guadalupi.

Azzurre battute

Intanto ad Antalya, in Turchia, l’Italia (senza Alessa Orro) è incappata nella terza sconfitta consecutiva nella Pool 1 di Nations League. Le azzurre di Davide Mazzanti, si sono arrese alle padrone di casa con il punteggio finale 3-0 (19-25, 24-26, 19-25) al termine di un match rimasto in equilibrio soltanto nei primi due set. La Turchia, sostenuta da 10mila spettatori ha avuto in Melissa Vargas la mattatrice. Bilancio azzurro: una vittoria (3-2 alla Thailandia), 3 sconfitte. La Pool 2 è in programma a Hong Kong dal 13 al 18 giugno.

