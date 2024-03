Hermaea, tre punti per non rischiare 

Olbia. Attaccare e battere la Nuvolì Altafratte Padova per difendere il quinto posto che vale la conferma della A2 femminile di volley. È con questo spirito che l’Hermaea Olbia si presenta oggi (ore 17) al Palasport di Trebaseleghe.

Nell’ultima trasferta della stagione la squadra di Dino Guadalupi va a caccia del risultato che le permetterà di affrontare al meglio lo scontro diretto dell’ultima giornata della poule salvezza con la Vtb Fcredil Bologna, scavalcata al turno precedente a quota 30 ma passibile di controsorpasso, dal momento che solo un punto separa le due formazioni. Con spirito battagliero ma anche con la massima attenzione: le venete saranno anche già retrocesse, ma vengono dal successo al tie-break contro il Melendugno. «Non ci aspettiamo un avversario disposto a regali: al contrario, giocheranno per onorare il campionato fino alla fine», avverte Guadalupi presentando il match. «Aggressività e lucidità devono essere le basi sulle quali far valere le nostre maggiori motivazioni in termini di risultato: le gare contro Soverato e Pescara ci hanno dato maggior consapevolezza e anche una maturità diversa in termini di gestione. Inoltre, abbiamo l'intera rosa a disposizione, e dunque», aggiunge il coach delle galluresi, «diverse armi utili per uscire dai momenti di difficoltà».

