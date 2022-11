millenium BRESCIA 3

HERMAEA OLBIA 0

Valsabbina Brescia : Blasi, Orlandi, Boldini 3, Consoli 9, Torcolacci 12, Cvetnic 14, Pamio 7, Obossa 20, Munarini, Scognamillo (L), Zorzetto, Foresi, Ratti. Allenatore Beltrami.

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi 4, Miilen 3, Gannar 3, Diagne, Bulaich 13, Bridi, Bresciani 2, Tajè 4, Barbagallo (L), Schirò 12. Allenatore Guadalupi.

Arbitri : Pernpruner-Sabia.

Parziali : 25-15, 25-21, 25-22.

Alla capolista bastano 90’ per battere l’Hermaea Olbia. La squadra di Dino Guadalupi si arrende 0-3 alla Millenium Brescia e fallisce il proposito di centrare l’impresa nella trasferta dell’8ª giornata del campionato di A2 femminile di volley. Invece arriva la quarta sconfitta di fila in trasferta. Le galluresi si presentano al PalaGeorge di Montichiari per provare a fare la loro partita, ma è chiaro fin da subito che non sarà facile. Nel primo set, dopo un avvio punto a punto, Brescia rompe gli indugi e con un parziale di 5-0 scava il primo solco (9-5). L’Hermaea reagisce, accorcia fino al 12-9, ma superato il time out tecnico le padrone di casa allungano fino al 17-12, per chiudere poi 25-15. Nella seconda frazione le olbiesi partono bene (2-4), finché la formazione lombarda non si riprende la scena ribaltando le sorti del gioco e arrivando al time out tecnico avanti 12-5. La tenacia delle galluresi e qualche errore della Millenium tengono il game aperto, ma sul 23-19 il coach locale chiama il break per arrestare la rimonta delle ospiti: la strategia paga, Brescia fa suo il set a 21.

Nel terzo regna l’equilibrio: stoppato un primo tentativo di fuga dell’avversario (5-1), l’Hermaea tiene botta e a metà del parziale è indietro di un’incollatura (12-11). Tocca, però, inseguire, con Brescia che incrementa il gap (21-16). Olbia si rifà sotto e annulla due match ball, ma si arrende al lungolinea di Obossa, mvp con 20 palloni messi a terra a fine gara, per il definitivo 25-22. Domenica al GeoPalace il match col più abbordabile Mondovì. Per il riscatto.

