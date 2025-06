Hermaea, stop: la società rinuncia a iscriversi all’A2 

L’esperienza dell’Hermaea Olbia nella A2 femminile finisce dopo undici stagioni consecutive. Nell’ambiente si spera in un miracolo dell’ultimo minuto, ma la rassegnazione la fa da padrona: a causa di difficoltà finanziarie, il club gallurese non si iscriverà al prossimo campionato. Se un mese fa la società pensava di avviare un nuovo ciclo in A2 partendo dai talenti locali e confermando alla guida tecnica Dino Guadalupi, con cui negli ultimi quattro anni le biancoblù hanno conquistato una poule promozione e i playoff di categoria, con due salvezze tranquille e l’ultima col record assoluto di punti, oggi la dura realtà suggerisce che è meglio resettare e ripartire dal settore giovanile.

Lo scenario

Nelle ultime settimane, con le migliori giocatrici che si accasavano altrove, Sophie Blasi a Busto Arsizio, Karin Barbazeni al Talmassons e Laura Pasquino al Casalmaggiore, e la società chiusa nel silenzio, le voci su un possibile forfait dell’Hermaea avevano iniziato a circolare.

La prassi del sodalizio gallurese, solito a organizzarsi in ritardo rispetto agli altri club, poteva tuttavia far pensare a speculazioni. Finché ieri, seppur in via ufficiosa, l’Hermaea ha confermato l’intenzione di non presentare la domanda di ammissione alla A2 2025/26, seguendo l’esempio di Castelfranco Pisa, Picco Lecco ed Esperia Cremona, avversarie dell’ultimo campionato. La finestra per l’iscrizione si aprirà tra una settimana. Il tempo per trovare una soluzione è pochissimo, ma la verità è che all’Hermaea manca la volontà di provarci: il presidente Piergiorgio Marcelli dovrebbe ufficializzare la decisione di non partecipare al campionato nell’ultimo giorno utile alla presentazione della domanda di iscrizione.

Intanto, della rappresentativa sarda impegnata al Trofeo delle Regioni fanno parte quattro giocatrici dell’Hermaea, Alice Farina, Sofia Del Prete e Aurora Filigheddu, classe 2010, e di Luisa Castelli, classe 2011 e figlia d’arte di Jenny Barazza, ex azzurra e capitano delle biancoblù dal 2017 al 2021. Un risultato che fa ben sperare per un futuro tutto da scrivere.

