A. picco Lecco 0

Hermaea Olbia 3

Orocash Lecco : Marmen 2, Piacentini 9, Bracchi 14, Lancini 2, Zingaro 5, Tresoldi 5, Rimoldi, Bonvicini (L), Bassi, Rocca, Citterio, Belloni, Albano 3, Casari. Allenatore Milano.

Hermaea Olbia : Messaggi, Fontemaggi, Miilen 8, Gannar 8, Diagne, Bulaich 14, Bridi 7, Bresciani, Tajè 10, Barbagallo (L), Schirò 6. All. Guadalupi.

Parziali : 20-25, 22-25, 16-25.

Per l’Hermaea Olbia il secondo successo esterno della stagione regolare è di quelli pesanti: la squadra di Dino Guadalupi batte l’Orocash Lecco 3-0 all’ultima giornata del campionato di A2 femminile di volley e guadagna in un colpo solo salvezza diretta e poule promozione. Le galluresi staccano il pass conquistando a Lecco 3 punti che valgono quota 30 in classifica e festeggiano il traguardo grazie anche alla sconfitta, in casa (2-3) con la Materials Sassuolo della pari punti Albese Como che rimane indietro nel girone A. «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ma è stata dura: c’erano tante squadre in lizza, e siamo arrivati a giocarci tutto all’ultima giornata», commenta Guadalupi. «Le ragazze sono state bravissime nell’approccio alla gara: possiamo festeggiare un risultato importante. I sacrifici sono stati ripagati, quest’anno abbiamo vissuto tanti momenti difficili ma ci siamo sempre rialzati bene».

Da oggi testa alla poule promozione, al via il 12 marzo. Nella seconda parte del torneo, le prime sei qualificate del girone A affronteranno le prime sei del girone B in gare di sola andata, per un totale di 6 giornate.

