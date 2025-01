Hermaea Olbia-Altafratte è uno scontro diretto 

Olbia. Contro la Nuvolì Altafratte Padova, attesa oggi al GeoPalace (ore 17) per lo scontro diretto della 5ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, l’Hermaea Olbia spera di riprendere la scalata verso la poule promozione.

Alla squadra di Dino Guadalupi la battuta d’arresto del turno di Santo Stefano in casa della capolista Futura Giovani Busto Arsizio è costata lo scivolone in zona salvezza, ma un successo pieno contro le venete, che in classifica con 20 punti precedono le galluresi di una lunghezza, potrebbe valere l’aggancio del quinto posto, e quindi della zona promozione, già oggi. «Siamo pronte a dare tutto in campo per conquistare punti fondamentali in ottica poule promozione: la squadra è unita e determinata, e sentiamo il supporto di tutti che ci dà una spinta in più», assicura la schiacciatrice dell’Hermaea Sara Fontemaggi. «Dopo la sconfitta contro Busto Arsizio siamo tornate in palestra con la voglia di analizzare ciò che non ha funzionato: è stato importante rivedere alcune situazioni di gioco e lavorare sugli errori per trasformarli in opportunità di crescita. Contro Padova», aggiunge la giocatrice marchigiana, alla terza stagione in biancoblù, «cercheremo di imporre il nostro ritmo e il nostro gioco fin da subito».

