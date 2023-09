Hermaea, nuovo test domani a La Maddalena  

A distanza di un mese dall’inizio della preparazione in vista della prossima stagione nella A2 femminile, il precampionato dell’Hermaea Olbia inizia con i primi test estivi: archiviato l’antipasto, l’allenamento congiunto di mercoledì col Capo d’Orso Palau, formazione di B1 sconfitta 3-1, la squadra di Dino Guada lupi si prepara ad affrontare un triangolare domani a La Maddalena (ore 15.30) con le padrone di casa del Garibaldi (B2) e lo stesso Capo d’Orso. «L’obiettivo è iniziare a mettere sulle gambe un ritmo assimilabile a quello della partita vera, ma questi test sono utili anche per cogliere alcune indicazioni e conoscerci all’interno del campo», spiega il coach dell’Hermaea, «siamo ancora alla ricerca della nostra forma migliore, e piano piano ci avvicineremo ai veri ritmi di gioco». Quelli che serviranno per affrontare al meglio il debutto in campionato l’8 ottobre contro Mondovì. (i.g.)

