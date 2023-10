Hermaea, nuovo ko a Marignano  

Omag Marignano 3

Hermaea Olbia 0

Omag Marignano: Ortolani 14, Salvatori, Cangini, Ghibaudo, Consoli 8, Saguatti 13, Parini 9, Meliffi (L), Giacomello, Turco 5, Caforio (L), Nardo 16. All. Bertini.

Hermaea Olbia: Parise, Orlandi 10, Adriano 12, Anello 3, Gannar 4, Blasi (L), Civetta, Marku, Fontemaggi 2, Imamura 3, Schmit, Buselli. All. Guadalupi.

Arbitri: Dell'Orso-Bonomo.

Parziali: 25-9, 25-16, 25-22.

Un buon terzo set e il ritrovato opposto titolare Adriano, in campo dall’inizio, non bastano: con l’Omag Marignano l’Hermaea si sveglia tardi e cede 3-0. Sconfitta al debutto dal Mondovì, la squadra di Dino Guadalupi si presenta in Romagna per rifarsi. Ma il proposito resta sulla carta, complice la partenza choc: le padrone di casa vincono il primo set a 9. Nel secondo stesso copione: Marignano allunga (21-13) e gestisce fino a chiudere la frazione a 16. Le galluresi si ridestano nel terzo parziale, dopo essere state sotto 19-12. Ma è troppo tardi: le romagnole – sprecati due match ball – conquistano il set 25-22 e la partita. Il primo successo stagionale dell’Hermaea è così rimandato. Domenica arriva il Cremona.

RIPRODUZIONE RISERVATA