Hermaea-Lecco, obiettivo sorpasso 

Olbia. Oggi al GeoPalace con l’Orocash Picco Lecco (ore 20.30) l’Hermaea Olbia va a caccia di punti utili per non retrocedere. Alla vigilia del posticipo della 6ª giornata di ritorno della A2 femminile di volley, le galluresi sanno di essere condannate alla poule salvezza.

Per la squadra di Dino Guadalupi, penultima nel Girone B con 11 punti, il quinto posto che vale poule promozione e salvezza diretta dista ormai 11 lunghezze. Gap praticamente incolmabile a quattro turni dalla fine della regular season, a maggior ragione per chi, come l’Hermaea, viene da sei sconfitte consecutive. «Ormai è poule salvezza sicura: cerchiamo di prendere più punti possibile per aiutarci nella prossima parte del campionato», esorta Islam Gannar presentando lo scontro diretto con le lombarde (+2 in classifica). «Col Lecco sarà una sfida: come noi saranno belle agguerrite, per batterle dovremo essere concentrate sul nostro gioco e sul nostro approccio alla partita. Dobbiamo cercare di fare meno errori, e nel momento in cui andiamo in svantaggio dovremo essere brave a non disunirci e ad aiutarci a vicenda», aggiunge la centrale biancoblù. «Siamo consapevoli della necessità di migliorare le nostre prestazioni: c'è preoccupazione, ma la useremo come motivazione per cercare risultati migliori e crescere».

