Hermaea, finalmente: ecco la prima vittoria 

Hermaea Olbia 3

Offanengo 1

Hermaea Olbia : Parise 2, Orlandi 13, Adriano 25, Anello 6, Gannar 15, Blasi (L), Civetta, Farina, Marku, Fontemaggi, Imamura 9, Schmit 3. Allenatore Guadalupi.

Offanengo : Bianchi, Bridi, Pelloni (L), D’Este 2, Martinelli 3, Modesti 7, Compagnin, Sironi 6, Cantaluppi 11, Trevisan 12, Tajè 6, Tommasini (L), De Paula, Sassolini. Allenatore Bolzoni.

Parziali : 25-18, 25-23, 22-25, 25-14

Olbia. La prima vittoria della stagione l’Hermaea Olbia la confeziona al GeoPalace contro l’Offanengo. Nella 5ª giornata di A2 femminile di volley la squadra di Dino Guadalupi piega, Non senza soffrire, le lombarde per 3-1 e le aggancia in classifica a quota 4.

Se nel primo parziale le padrone di casa prendono presto il largo per chiudere a 18, nel secondo è battaglia: la differenza fa la crescita tra le galluresi di Adriano, che in dirittura d’arrivo firma il pareggio e il sorpasso, procurandosi la prima palla set e chiudendo 25-23.

Nel terzo gioco le ospiti si svegliano per bene e scavano il solco (10-15), l’Hermaea riapre il discorso risalendo fino al 17-18 ma l’Offanengo allunga e archivia la frazione a 22. Nel quarto atto le biancoblù iniziano in salita ma, complice la prova di Gannar, volano via fino al 18-10, vincendo il set a 14 e la partita 3-1.

