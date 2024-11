Hermaea da favola, cade la capolista 

Hermaea Olbia 3

Hermaea Olbia : Ngolongolo 3, Blasi (L), Civetta, Partenio 16, Fontemaggi 12, Korhonen 30, Pasquino 5, Trampus 4, Kogler, Negri 5, Piredda, Barbazeni 2. Allenatore Guadalupi.

Itas Trentino : Prandi, Weske 5, Giuliani 5, Kosareva 17, Molinaro 15, Marconato 9, Fiori (L), Batte, Bassi 16, Ristori Zojzi 1, Pizzolato, Iob, Zeni (L). Allenatore Mazzanti.

Parziali : 25-22/25-15/21-25/31-29

Olbia. La capolista cade a Olbia. Imbattuta fino alla sfida del GeoPalace, l’Itas Trentino cede 1-3 all’Hermaea all’8ª giornata della A2 femminile di volley. Nell’impresa della squadra di Dino Guadalupi spicca la giornatona di Piia Korhonen, trascinatrice con 30 punti nel successo su Trento, secondo consecutivo. Le galluresi partono in sordina vincendo il primo set a 22, ma crescono strada facendo conquistando il secondo a 15. La capolista non ci sta, accorcia le distanze vincendo il terzo parziale 25-21 e prova a trascinare la gara al tie-break, ma l’Hermaea vuole chiudere, e nel quarto interminabile set riesce a imporsi ai vantaggi 31-29. Mercoledì si torna in campo alle 15.30 al GeoPalace per il recupero del 6° turno con l’Offanengo: ingresso gratuito.

