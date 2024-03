Hermaea, colpo in Veneto: la salvezza è a un punto 

Padova 1

Hermaea olbia 3

Nuvolì Altafratte Padova : Volpin 9, Cicolini 10, Pavei (L), Magnabosco, Pasa, Vega, Trampus 9, Fanelli 8, Wabersich 3, Bortolot 4, Masiero (L), Rizzo 15, Menegal- do. Allenatore Rondinelli.

Hermaea Olbia : Orlandi 2, Smith, Marku, Imamura, Fontemaggi 10, Partenio 17, Civetta 4, Blasi (L), Gannar 13, Anello 8, Adriano 10. Allenatore Guadalupi.

Parziali : 18-25, 25-21, 19-25, 14-25.

Al Palasport di Trebaseleghe, l’Hermaea Olbia batte 3-1 la già retrocessa AltaFratte Padova al termine della sfida della penultima giornata della poule salvezza e ipoteca la conferma in A2 femminile di volley.

L’ultima trasferta dell’anno vale alla squadra di Dino Guadalupi l’aggancio al quarto posto ai danni del Melendugno a quota 33 e l’allungo sulla diretta inseguitrice Bologna, che scende a -2 alla vigilia dello scontro diretto che si consumerà domenica al GeoPalace. La partita che le galluresi non devono fallire inizia nel migliore dei modi: primo set condotto dal principio e vinto a 18, ma nel secondo la reazione frutta all’avversario, a segno 25-21, il pareggio. L’Hermaea, però, non barcolla, e si riprende la scena facendo suo il terzo parziale a 19, per chiudere infine nel quarto, dominato e conquistato col punteggio di 25-14. Adesso, l’ultimo atto. Contro Bologna per iscriversi al 10° campionato di A2 consecutivo bastano due set.

RIPRODUZIONE RISERVATA