Herlings fa 100 a Riola  

Riola sardo. I due secondi posti siglati nelle due gare di MxGp disputate ieri a Riola Sardo sono valsi all’olandese Jeffrey Herlings la vittoria del Gp della Sardegna, 2º round del Campionato del Mondo di Motocross Fim. Il pilota ufficiale Ktm, che vanta 5 titoli iridati - l’ultimo nel 2021 - dopo un anno di stop per infortunio ha centrato sulla sabbia oristanese la 100ª vittoria al mondiale ed è ora a un solo successo dallo storico record di 101 detenuto dal belga Stefan Everts. Secondo, grazie al successo in Gara2, l’olandese Coldenhoff, terzo lo spagnolo Prado, che dopo il successo nel round d’apertura in Argentina, ha vinto Gara1 a Riola ma chiuso la seconda in 6ª posizione. Nono, e migliore degli italiani, Alberto Forato, 11º Guadagnini, 18º Lupino.

Nella Mx2 ha trionfato il belga Geerts, come in Patagonia, davanti a De Wolf e Benistant, 6º assoluto Andrea Adamo, 17º Lorenzo Ciabatti.

La manifestazione organizzata dal Mc Motorschool Riola col supporto della Regione, prevedeva anche mondiale femminile ed Europeo 250. Nella Wmx, vittoria della spagnola Guillen e 8º posto per Kiara Fontanesi, condizionata da una bronchite acuta, e 36º per la sarda Alice Giorda. Gloria per l’Italia nell’Emx250, andato al solito Andrea Bonacorsi.

Classifiche. MxGp Gara1 : 1) J. Prado (Spa, GasGas) in 34’20”164; 2) J.Herlings (Ola, Ktm) a 1”706; 3) C. Vlaanderen (Ola, Yamaha) a 2”831; 8) A. Forato (Ita, Ktm) a 41”731. MxGp Gara2 : G. Coldenhoff (Ola, Yamaha) in 34’44”339; 2) J. Herlings (Ola, Ktm) a 1”965; 3) M. Renaux (Fra, Yamaha) a 4”293; 9) A. Forato (Ita, Ktm) a 1’02”813. Mondiale piloti : 1) Prado 100 punti; 2) Herlings 93; 3) Renaux 78; 10) Guadagnini (Ita, GasGas) 55.