Comicità.
21 agosto 2025 alle 00:21

Herbert Ballerina a Capoterra e Alghero 

Dopo lo straordinario successo delle sue incursioni in tv, sui social, al cinema e in libreria, Herbert Ballerina debutta finalmente in teatro con il suo primo spettacolo, “Come una catapulta”, un volo iperbolico nella sua irresistibile e assurda comicità, in scena mercoledì 27 al Parco Urbano di Capoterra (alle 21.30) e giovedì al Lo Quarter di Alghero, sempre alle 21.30.

Tutti ricordano l’iconica espressione «come una catapulta» di Herbert Ballerina nei panni di Pino Cammino, storica maschera ai tempi della collaborazione con Maccio Capatonda. Ed è proprio “come una catapulta” che Herbert trascinerà il pubblico in un’esperienza teatrale unica, portando sul palco un mosaico di assurdità che fanno parte dell’ordinario e del quotidiano, in cui tutti possono ritrovarsi almeno una volta nella vita, raccontate mischiando sapientemente realismo e ironia. Insomma, un viaggio in cui il pubblico verrà letteralmente “catapultato” in dinamiche di vita comune così nonsense da diventare terribilmente divertenti.

Muovendosi tra scatoloni di ogni dimensione disseminati sul palco e un immancabile busto di Fred Bongusto (anche lui di Campobasso e che l’attore, tra il serio e il faceto, vorrebbe eguagliare in fama), Herbert aprirà la mente del suo pubblico su temi come il Molise (che esiste davvero!), i tatuaggi di coppia, i traslochi, i riflettori e le riflessioni, gli architetti satanici, i medici e gli psicologi allucinanti e allucinati, gli amici pelosi (intesi come animali sia chiaro), i documentaristi mancati e Robocop che va in analisi.

