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23 ottobre 2026 alle 00:39

“Her Private Hell”, la nebbia di Refn è molto glamour ma ogni tanto copre anche la storia 

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Tornato dopo dieci anni sul grande schermo, Nicolas Winding Refn elabora il proprio stile con “Her Private Hell”: una favola nera che, all’eleganza glamour, unisce un’inconsueta e suggestiva pluralità di linguaggi.

In procinto di iniziare un nuovo film, l’attrice Elle riceve la compagnia della matrigna Dominique e della collega di scena Hunter. Suo padre, il facoltoso Johnny Thunders, nutre per lei un ambiguo sentimento di possesso e distanza. Una sera, l’uomo racconta alle presenti la vicenda di Leatherman: un essere che, in cerca di sua figlia scomparsa, è impazzito al punto da trasformarsi in uno spietato killer. Quella che, all’ascolto, sembra nient’altro che una storia dell’orrore, in breve tempo pare avverarsi davanti agli occhi di Elle e Hunter, dopo che le due hanno assistito all’omicidio di una vittima impotente. Che sia opera proprio dello stesso misterioso individuo? Da sempre specializzato nel comparto visivo, Refn connota la scenografia di strutture irregolari e scorci urbani avvolti da una nebbia densa e pervasiva, laddove l’occhio registico, nella sua fissità solenne, cattura l’immagine in una composizione quasi pittorica. I temi dell’ossessione per la forma e della mercificazione del corpo tornano in una formula che unisce il thriller alla visual art, con un omaggio ai film d’azione nipponici. Ne risente talvolta il tono narrativo, che scivola fin troppo nell’ermetico e nel concettuale. Di fronte a un autore da sempre al servizio della propria autonomia artistica, il prezzo, pertanto, è quello di aprirsi a un’esperienza di non facile lettura, ma dalla quale sarà molto difficile distogliere lo sguardo. (g. s.)

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