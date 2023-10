Henry, il cane “simpatico”, cerca casa 

È buona e coccolona e non ha ancora un nome. Ma questa bella cagna di circa sei mesi (foto in alto a sinistra) cerca qualcuno che si prenda cura di lei. Sarà ceduta sverminata, vaccinata, microchippata e sterilizzata. Per informazioni 3471702049.

Perla

La bellissima Perla (foto in alto a destra)ha passato una parte della sua vita in una discarica e ha conosciuto la cattiveria dell’uomo ma non si è mai lasciata abbattere. Quest’amorevole cagnolina di un anno e mezzo è mamma di sette cuccioli che hanno quasi tutti trovato una casa. Tranne lei. Eppure è una vera forza della natura e insegna che anche se la vita a volte è crudele bisogna sempre essere pronti all’amore. Amore che lei aspetta di dare alla sua nuova famiglia. Perla è adottabile in Sardegna, centro e nord Italia. Informazion su whatsapp al 3339956028.

Henry

Henry è un buffone, un asso pigliatutto. «Provare per credere», dice chi lo ha in custodia in attesa che qualcuno lo adotti. Si trova nella Casa di Bingo, a Capoterra. Per informazioni 3478121550.

Lyon

Ancora nessuna traccia di Lyon, il gatto color miele e bianco sparito il 24 agosto scorso in via Carlo Alberto Dalla Chiesa, a Maracalagonis. Chi lo trovasse avrà una ricompensa. Info al 3453181657.

