Helsinki avvia la costruzione del muro con la Federazione 

Bruxelles. La data del 24 febbraio 2022, giorno dell’invasione russa in Ucraina, è uno spartiacque. Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, al summit delle nazioni nordiche organizzato quest'anno a Helsinki, è di una chiarezza cristallina: «Nemmeno la fine della guerra in Ucraina prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia». Perché lo scenario della sicurezza europea è «radicalmente mutato».

La premier Sanna Marin, padrona di casa, annuisce convinta. Non a caso la Finlandia ha appena dato il via ai lavori di costruzione del muro lungo i confini con la Russia. La frontiera russo-finlandese si estende per 1.300 chilometri ed è destinata a diventare uno dei punti caldi della nuova guerra fredda, ora che Helsinki ha deciso di entrare nella Nato. Certo, blindarla tutta è impossibile, ma il governo a novembre aveva presentato un piano per mettere in sicurezza i confini con una recinzione di circa duecento chilometri.

Adesso siparte, con la rimozione degli alberi su entrambi i lati del valico di frontiera di Imatra e un primo troncone di tre chilometri di recinto per testarne la resistenza alle gelate invernali (o a un eventuale massiccio afflusso di persone da est). Questa prima parte di muro di prova dovrebbe essere pronta a giugno. Entro il 2025 saranno istallati ulteriori settanta chilometri di recinzione, principalmente nel sud-est del paese nordico. Il progetto prevede reti di oltre tre metri con filo spinato, telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti.

«Abbiamo dovuto prendere decisioni difficili, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia era chiaro che lo status quo per Finlandia e Svezia non era più sostenibile», ha sottolineato Marin, augurandosi che il processo di ratifica d'ingresso nella Nato del suo Paese da parte di Ungheria e Turchia si concluda «il prima possibile». Stoltenberg ha detto che «sono stati fatti progressi» e che ora è il momento di chiudere la partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA